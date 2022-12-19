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Збирала гроші на потреби окупантів: СБУ затримала на Одещині ворожу поплічницю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Збирала гроші на потреби окупантів: СБУ затримала на Одещині ворожу поплічницю
Встановлено, що родичі жінки вже з 2016 року перебувають у складі терористичної організації «ДНР»
фото: пресслужба СБУ

Для збору коштів жінка розміщувала відповідні пости у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні

Контррозвідка Служби безпеки викрила посібницю ворога в Одеській області. Зловмисниця організувала збір грошей на потреби російських окупаційних угруповань, які воюють проти Сил оборони на південному та східному фронтах, передає пресслужба відомства.

Серед цих ворожих підрозділів – російські батальйонно-тактичні групи, що перебувають у захоплених районах Маріуполя та Херсонщини.

Для збору коштів жінка розміщувала відповідні пости у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

У цих повідомленнях вона закликала підтримати окупантів і допомогти їм з матеріально-технічним забезпеченням.

Для цього пропонувала перерахувати гроші на банківську картку свого родича, що перебуває в місцях тимчасової дислокації військових угруповань РФ. Співробітники СБУ затримали зловмисницю у ході контрдиверсійних заходів.

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За даними слідства, фігуранткою є мешканка Одещини, яка підтримувала збройну агресію проти України. Свої прокремлівські погляди вона активно поширювала через російські соцмережі, а також під час спілкування з оточуючими. Встановлено, що її родичі вже з 2016 року перебувають у складі терористичної організації «ДНР» і беруть активну участь у бойових діях проти українських військ.

На початку повномасштабного вторгнення бойовики увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. Саме через них вона намагалась налагодити безперебійний канал фінансування рашистів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, СБУ викрила організаторів «приєднання» Луганщини до РФ,  серед них учасники переговорів у Мінську. Також бойовики, які штурмували міста на Донецькому напрямку, отримали тюремні строки.

Теги: окупанти війна Одещина СБУ

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