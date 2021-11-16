СБУ знайшла схрон бойовиків із 40 кг тротилу

Серед вилученого – артснаряди і протитанкові міни

Служба безпеки виявила поблизу лінії розмежування схрон диверсійної групи бойовиків. Серед вилученого – артснаряди і протитанкові міни загальною вагою майже 40 кг тротилу, інформує пресцентр СБУ.

Тайник виявили на території Щастинського району в 5 км від лінії розмежування.

За попередніми даними, сховище бойовики обладнали у 2014 році для обстрілу позицій українських військ та вчинення диверсій на об’єктах енергетики і водопостачання регіону.

Під час огляду схрону правоохоронці вилучили:

понад 70 артилерійських снарядів калібру 30 мм;

5 протитанкових мін ТМ-62;

10 гранат Ф-1 та РГН;

димову шашку.

Наразі тривають оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи із виявлення та знешкодження засобів ураження проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.