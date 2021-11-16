  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    СБУ знайшла схрон бойовиків із 40 кг тротилу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Схованку силовики виявили на території Щастинського району - СБУ знайшла схрон бойовиків із 40 кг тротилу
    Схованку силовики виявили на території Щастинського району
    фото: СБУ

    Серед вилученого – артснаряди і протитанкові міни

    Служба безпеки виявила поблизу лінії розмежування схрон диверсійної групи бойовиків. Серед вилученого – артснаряди і протитанкові міни загальною вагою майже 40 кг тротилу, інформує пресцентр СБУ.

    Тайник виявили на території Щастинського району в 5 км від лінії розмежування.

    За попередніми даними, сховище бойовики обладнали у 2014 році для обстрілу позицій українських військ та вчинення диверсій на об’єктах енергетики і водопостачання регіону.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    СБУ знайшла схрон бойовиків із 40 кг тротилу
    СБУ знайшла схрон бойовиків із 40 кг тротилу
    СБУ знайшла схрон бойовиків із 40 кг тротилу

    Під час огляду схрону правоохоронці вилучили:

    • понад 70 артилерійських снарядів калібру 30 мм;
    • 5 протитанкових мін ТМ-62;
    • 10 гранат Ф-1 та РГН;
    • димову шашку.

    Наразі тривають оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

    Заходи із виявлення та знешкодження засобів ураження проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    Теги: бойовики на Донбасі СБУ Луганщина склад зброї вибухівка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    СБУ знайшла схрон бойовиків із 40 кг тротилу