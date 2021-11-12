Смерть полоненого у Макіївці: українця вбили ножем у в'язниці

Чоловік був засуджений окупантами до 13 років ув’язнення за нібито «шпигунство на користь українських спецслужб»

В окупованій частині Донецької області у Макіївській виправній колонії №32 ножем убили українського полоненого – 37-річного Руслана Макарця. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Макарця окупаційна влада затримала 22 березня 2019 року в непідконтрольній Горлівці. Після цього його незаконно засудив «Верховний суд ДНР» до 13 років ув’язнення за нібито «шпигунство на користь українських спецслужб».

Денісова зазначає, що українська влада намагалася звільнити Руслана з полону. Однак процес звільнення не відбувається через блокування реалізації Мінських домовленостей країною-агресором.

Омбудсменка просить голову місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт відвідати Макіївську виправну колонію та перевірити обставини загибелі українського громадянина і стан дотримання прав інших утримуваних осіб.

Денісова також закликала відреагувати на смерть Макарця українську делегацію в ТКГ та ОБСЄ і вжити заходів із розблокування процесу звільнення всіх незаконно утримуваних бойовиками громадян України.

Руслан Макарець 1984 року народження, у нього залишилися родичі, які зараз мешкають і на підконтрольній українському уряду території, і на окупованій.

За інформацією сайту «Ґрати», мешканець Горлівки Макарець з лютого 2017-го по травень 2018 року служив у окупантів водієм в інженерно-саперній роті однієї з військових частин «ДНР». Після закінчення служби він виїхав до Бахмута, який перебуває під контролем української влади. В українській поліції Макарець домовився про участь у програмі «Тебе чекають удома», яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності учасників незаконних збройних формувань за умови добровільної здачі, сприяння правоохоронцям та відсутності звинувачень у тяжких злочинах.

Згодом він спробував повернутися на окуповану територію до рідних. При в’їзді на КПП у Горлівці його затримали співробітники окупаційного «Міністерства держбезпеки».

За словами омбудсменки, востаннє дев'ятеро незаконно позбавлених волі українців із тимчасово окупованої території Донецької області передали 16 квітня 2020 року.

Наразі на Донбасі бойовики утримують у тюрмах 301 громадянина України: 224 – у Донецькій та 77 – у Луганській області.

До слова, сьогодні СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці «Ізоляція».