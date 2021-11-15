Захід вкотре попередив Україну, що Росія готує масштабне вторгнення

Зображення Maxar Technologies від 1 листопада 2021 вказує на наявність великої кількості військ поблизу російського містечка Єльня в Смоленській області

За даними західних спецслужб існує висока ймовірність нового вторгнення Росії в Україну цієї зими

Співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про високу ймовірність нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.

Видання Financial Times пише, що Росія сконцентрувала на кордонах понад 90 тисяч військовослужбовців. Крім того, західним експертам відомо про інші секретні дані, які можуть підтвердити цю інформацію.

Прогнози щодо можливої ескалації конфлікту з Росією на українських кордонах підтвердила виданню і заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Інформація нашої (військової розвідки) збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими», – розповіла вона.

Водночас Маляр зауважила, що у той час, як дані західної розвідки потребують подальшої дискусії, країни наголосили на високій імовірності ескалації ситуації.

Вона додала, що дані партнерів базувалися не лише на інформації щодо чисельності військ на кордоні та припустила, що Вашингтон має додаткову інформацію щодо намірів президента Росії Володимира Путіна.

Відомо, що минулого тижня США попередили союзників про дані, які вказують на те, що Росія готується до вторгнення на територію України. У відповідь президент Росії Володимир Путін відкинув побоювання Заходу як «панікерів» та звинуватив НАТО у напруженні ситуації біля кордонів через «незаплановані навчання».

Держсекретар США Ентоні Блінкен порівняв сьогоднішні дії російської влади з тими, які відбувалися у 2014 році.

«Це те, що вони робили у 2014 році. Це викликає серйозні побоювання», – заявив він.

Водночас керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Росія направила 114 тис. військових на північ та схід, а також до 92 тис. військових на південь України. Крім того, там є також повітряні та морські сили країни.

Він також припустив, що стягування російських військ до українського кордону може бути як підготовкою до великомасштабного вторгнення, так і спробою психологічного тиску.

Як відомо, раніше США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

Минулого тижня адміністрація Байдена заявила, що «занепокоєна» російськими військовими діями поблизу кордону України, водночас стверджуючи, що відданість США суверенітету України «залізна».

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Україна досі не є членом Альянсу. Щоб Україна стала повноправним членом НАТО, на це повинні погодитися всі 30 членів Альянсу. Столтенберг наголосив, що НАТО готове реагувати на дії РФ біля кордонів України.

Також на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

Крім того, Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.

Водночас речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісу президента немає інформації про скупчення російських військ біля кордонів України більше, ніж зазвичай.

Згодом РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною.

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