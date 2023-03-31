СБУ знешкодила у Дніпрі кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців

Служба безпеки проводить постійну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України в умовах війни

У Дніпрі нейтралізовано кримінальне угруповання, яке тероризувало жителів Дніпра. До складу банди входило 10 осіб, більшість з яких неодноразово притягувались до відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Про це повідомляє СБУ.

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Зловмисники займалися розбійними нападами та шантажували громадян, у тому числі представників малого і середнього бізнесу, щоб отримати гроші.

У разі відмови платити «данину» – погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна.

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Зазначається, щоб приховати кримінальну поведінку, фігуранти постійно змінювали автомобілі, носили перуки, підроблені автономери та підроблювали посвідчення СБУ.

Наразі правоохоронці задокументували декілька фактів злочинної діяльності групи.

Так, учасники банди викрали місцевого підприємця та примусово утримували його в орендованому приміщенні. Там потерпілого били та чинили психологічний тиск. Таким чином зловмисники отримали ключі від його приватної оселі.

Зокрема, грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад млн грн.

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«У ході багатоетапної спецоперації співробітники СБУ викрили злочинні плани угруповання і затримали п’ятьох його активних учасників при спробі ще одного викрадення людини», – повідомили в СБУ.

Крім того, ще четверо зловмисників затримано під час слідчих дій за місцями їхнього проживання.

Встановлено, що лідером банди є місцевий кримінальник, який очікує покарання у місцевому СІЗО за розбій та грабежі.

«Саме він дистанційно керував угрупованням та «погоджував» перелік потенційних жертв зловмисників. При обшуках у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності. Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України», – зазначили в СБУ.

Наразі, триває слідство для притягнення до відповідальності всіх учасників банди.

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Раніше повідомлялося, що СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці.