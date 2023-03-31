Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ знешкодила у Дніпрі кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців

Діана Гасюк
glavcom.ua
СБУ знешкодила у Дніпрі кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців
Фото: СБУ

Служба безпеки проводить постійну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України в умовах війни

У Дніпрі нейтралізовано кримінальне угруповання, яке тероризувало жителів Дніпра. До складу банди входило 10 осіб, більшість з яких неодноразово притягувались до відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Про це повідомляє СБУ.

Зловмисники займалися розбійними нападами та шантажували громадян, у тому числі представників малого і середнього бізнесу, щоб отримати гроші.

У разі відмови платити «данину» – погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна.

Зазначається, щоб  приховати кримінальну поведінку, фігуранти постійно змінювали автомобілі, носили перуки, підроблені автономери та підроблювали посвідчення СБУ.

Наразі правоохоронці задокументували декілька фактів злочинної діяльності групи.

Так, учасники банди викрали місцевого підприємця та примусово утримували його в орендованому приміщенні. Там потерпілого били та чинили психологічний тиск. Таким чином зловмисники отримали ключі від його приватної оселі.

Зокрема, грабіжники винесли з квартири чоловіка готівку в іноземній валюті на загальну суму понад млн грн.

СБУ знешкодила у Дніпрі кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців фото 1

«У ході багатоетапної спецоперації співробітники СБУ викрили злочинні плани угруповання і затримали п’ятьох його активних учасників при спробі ще одного викрадення людини», – повідомили в СБУ.

Крім того, ще четверо зловмисників затримано під час слідчих дій за місцями їхнього проживання.

Встановлено, що лідером банди є місцевий кримінальник, який очікує покарання у місцевому СІЗО за розбій та грабежі.

«Саме він дистанційно керував угрупованням та «погоджував» перелік потенційних жертв зловмисників. При обшуках у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності. Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України», – зазначили в СБУ.

СБУ знешкодила у Дніпрі кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців фото 2

Наразі, триває слідство для притягнення до відповідальності всіх учасників банди.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці.

Читайте також: Зґвалтування на Закарпатті. Куди зникла суддя, яка випустила насильників?
Теги: гроші слідство викрадення суддя грабіжники зґвалтування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні відновили роботу термінали iBox
iBox поновив роботу всіх своїх терміналів
12 березня, 11:18
Манекен могла бути «медовою пасткою» для ГУР
За що розвідка нагородила блогерку Ксюшу Манекен: Bild назвала свою версію
11 березня, 21:41
Україна повернула двох викрадених Росією дітей (фото)
Україна повернула двох викрадених Росією дітей (фото)
23 березня, 19:02

Кримінал

Продовження запобіжного заходу Микитасю: суд ухвалив рішення
Продовження запобіжного заходу Микитасю: суд ухвалив рішення
СБУ знешкодила у Дніпрі кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців
СБУ знешкодила у Дніпрі кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців
Суддя, яка блокувала «Главком», отримала підозру
Суддя, яка блокувала «Главком», отримала підозру
Уряд Північної Македонії схвалив передачу Україні бойових гелікоптерів
Уряд Північної Македонії схвалив передачу Україні бойових гелікоптерів
Перекидав окупантів на фронт цивільними літаками. Очільник Росавіації отримав підозру
Перекидав окупантів на фронт цивільними літаками. Очільник Росавіації отримав підозру
Хмельницький апеляційний суд залишив чоловіку довічне ув'язнення за зґвалтування падчерки
Хмельницький апеляційний суд залишив чоловіку довічне ув'язнення за зґвалтування падчерки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення
40K
Перелік лікарських засобів, на які з 1 квітня потрібен рецепт: деталі
21K
Загроза з космосу: надмасивна чорна діра направила свої струмені на Землю (фото)
17K
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги
13K
Маніпуляції із цифрами. Московська церква вигадала хитрість, аби лишитися в Лаврі
8817
Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків

Новини

Частина України знову пірне в похолодання: яка погода буде на початку квітня
Сьогодні, 13:50
Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
Сьогодні, 06:53
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
Сьогодні, 06:47
Призов у Росії: ISW оцінив, чи збільшить це міць армії окупантів
Сьогодні, 06:40
Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)
Сьогодні, 06:08
Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків
Сьогодні, 02:54

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту