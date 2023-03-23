Україна повернула двох викрадених Росією дітей (фото)

Додому повернулись 9-річна дівчинка й 16-річний хлопець

Україні вдалось повернути додому ще двох дітей. Звернення щодо них надійшло від жінки, яка перебувала у російському полоні. Про це повідомив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Як пише Лубінець, додому повернулись 9-річна дівчинка й 16-річний хлопець. Усі вони вже разом перебувають зі своєю родиною.

Діти змогли повернутися додому в Україну фото: Дмитро Лубінець

Також він зауважив, що повернення вдалось здійснити у результаті взаємодії двох уповноважених з прав людини – України та Росії.

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фото: Дмитро Лубінець

«Тому вкотре закликаю родичів, батьків, опікунів, бабусь, дідусів, чиї діти перебувають на території РФ чи на тимчасово окупованій території України, звертатися в Офіс Уповноваженого. Працюємо над поверненням кожної української дитини», – написав Лубінець.

фото: Дмитро Лубінець

Нещодавно Україні вдалось повернути 15 дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками з тимчасово окупованих міст. Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.

Нагадаємо, що нещодавно Україна змогла повернути додому ще 17 викрадених Росією дітей. Російська влада відкрито рекламує викрадення українських дітей.

До слова, уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей.