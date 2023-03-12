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iBox поновив роботу всіх своїх терміналів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
iBox поновив роботу всіх своїх терміналів
В Україні відновили роботу термінали iBox
фото з відкритих джерел

У IBox заявили, що термінали «працюють на повну потужність»

Мережа терміналів iBox відновила діяльність. Через термінали знову можна поповнювати картки та проводити інші транзакції. Про це повідомила пресслужба мережі у Facebook.  

«Як і обіцяли - лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі по основним послугам», – ідеться у повідомленні.

Серед них: Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та інші.

Я раніше повідомляв «Главком» 8 березня, правоохоронці прийшли з обшуками у приміщення Ibox Bank.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в  акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року. 

Зазначається, що рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Теги: гроші Facebook Національний банк

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