За що розвідка нагородила блогерку Ксюшу Манекен: Bild назвала свою версію

Манекен була «медовою пасткою» для ГУР

Блогерка та колишня ескортниця Оксана Волощук, вона ж Ксюша Манекен, могла отримати нагороду від Головного управління розвідки за роботу «медовою пасткою». Таким чином вона дізнавалася важливу інформацію з російських кіл. Про це йдеться у статті німецького видання Bild.

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«Роботу шпигунів як «медову пастку» часто використовувала радянська спецслужба КДБ, особливо під час холодної війни. Це метод використання романтичних або сексуальних стосунків для отримання конфіденційної інформації від опонента», – ідеться в публікації.

Припущення, що Манекен була «медовою пасткою» для ГУР, базується насамперед на тому факті, що вона, раніше працювала в ескорті, зазначено в статті.

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Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на гучний скандал, який розгорівся в мережі після його зустрічі з топовими українськими блогерами. Політик запевнив, що на зустрічі не вручали жодних державних нагород.

З приводу ситуації з нагородження блогерки Оксани Волощук, яке викликало обурення, радник голови Офісу президента заявив, що його відомство до цього не має ніякого відношення: «Ні Офіс Президента, ні я особисто, зрозуміло, не давали жодних нагород присутнім блогерам. Тим більше нагород інших відомств. Це абсолютно неможливо. За нагородження військових і волонтерів відповідають різні відомства. Тому поставте на цьому величезну крапку».

Нагадаємо, раніше в пресі повідомлялося, що блогерка отримала нагороду саме під час зустрічі з радником керівника Офісу президента. Однак згодом виявилося, що її відзначили ще в жовтні 2022 року. Волощук (вона ж – Ксюша Манекен) отримала відзнаку від ГУР за «відмінно виконані поставлені перед нею завдання». Проте що саме робила блогерка – не повідомляється.

Ксюша Манекен – інфлюенсер та фотограф, за її профілем у Instagram стежать 412 тисяч підписників. Публікує здебільшого фото та відео відвертого характеру. В одному з нещодавніх інтерв'ю дівчина розповіла, що з 19 до 22 років займалася ескортом. При цьому вона наголошувала, що ніколи не мала інтимних стосунків з чоловіками за гроші, а лише «займалася супроводом» заможних чоловіків на світських заходах і вечірках. Серед тих, кому надавала такі послуги, були, зокрема, арабські шейхи, і певний час вона провела в Дубаї. Пізніше відкрила шлюбне агентство. Манекен написала вчора в Інстаграм: «Комік став президентом, ескортниця отримала орден. А ви, всі такі «правильні», не отримали від цього життя ніх#я». Однак незабаром це повідомлення Волощук видалила.