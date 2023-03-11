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За що розвідка нагородила блогерку Ксюшу Манекен: Bild назвала свою версію

Надія Карбунар
glavcom.ua
За що розвідка нагородила блогерку Ксюшу Манекен: Bild назвала свою версію
Манекен могла бути «медовою пасткою» для ГУР
фото з відкритих джерел

Манекен була «медовою пасткою» для ГУР

Блогерка та колишня ескортниця Оксана Волощук, вона ж Ксюша Манекен, могла отримати нагороду від Головного управління розвідки за роботу «медовою пасткою». Таким чином вона дізнавалася важливу інформацію з російських кіл. Про це йдеться у статті німецького видання Bild.

«Роботу шпигунів як «медову пастку» часто використовувала радянська спецслужба КДБ, особливо під час холодної війни. Це метод використання романтичних або сексуальних стосунків для отримання конфіденційної інформації від опонента», – ідеться в публікації.

Припущення, що Манекен була «медовою пасткою» для ГУР, базується насамперед на тому факті, що вона, раніше працювала в ескорті, зазначено в статті.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на гучний скандал, який розгорівся в мережі після його зустрічі з топовими українськими блогерами. Політик запевнив, що на зустрічі не вручали жодних державних нагород.

З приводу ситуації з нагородження блогерки Оксани Волощук, яке викликало обурення, радник голови Офісу президента заявив, що його відомство до цього не має ніякого відношення: «Ні Офіс Президента, ні я особисто, зрозуміло, не давали жодних нагород присутнім блогерам. Тим більше нагород інших відомств. Це абсолютно неможливо. За нагородження військових і волонтерів відповідають різні відомства. Тому поставте на цьому величезну крапку».

Нагадаємо, раніше в пресі повідомлялося, що блогерка отримала нагороду саме під час зустрічі з радником керівника Офісу президента. Однак згодом виявилося, що її відзначили ще в жовтні 2022 року. Волощук (вона ж – Ксюша Манекен) отримала відзнаку від ГУР за «відмінно виконані поставлені перед нею завдання». Проте що саме робила блогерка – не повідомляється.

Ксюша Манекен – інфлюенсер та фотограф, за її профілем у Instagram стежать 412 тисяч підписників. Публікує здебільшого фото та відео відвертого характеру. В одному з нещодавніх інтерв'ю дівчина розповіла, що з 19 до 22 років займалася ескортом. При цьому вона наголошувала, що ніколи не мала інтимних стосунків з чоловіками за гроші, а лише «займалася супроводом» заможних чоловіків на світських заходах і вечірках. Серед тих, кому надавала такі послуги, були, зокрема, арабські шейхи, і певний час вона провела в Дубаї. Пізніше відкрила шлюбне агентство. Манекен написала вчора в Інстаграм: «Комік став президентом, ескортниця отримала орден. А ви, всі такі «правильні», не отримали від цього життя ніх#я». Однак незабаром це повідомлення Волощук видалила.

Читайте також: Нагорода для ескортниці. Що відомо про Ксюшу Манекен, яка отримала відзнаку від ГУР
Теги: розвідка фотограф гроші скандал послуги Офіс президента радник Михайло Подоляк орден відео

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