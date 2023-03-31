Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці (фото)
Під час контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували два факти отримання хабарів
фото: пресслужба СБУ

Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари

Служба безпеки України викрила начальницю Житомирської митниці на системній корупції. До незаконних оборудок причетне керівництво цієї установи, яке систематично «обкладало даниною» місцевих бізнесменів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. Посадовиця залучила до протиправної діяльності одного із начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників.

Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари.

В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями.

6 фото
На весь екран

Під час контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували два факти отримання хабарів.

За результатами спецоперації начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера затримано «на гарячому» під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів.

Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, раніше СБУ викрила корупційну схему на Одеській митниці.

Теги: Житомир Житомирщина митниця корупція СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Формально в нас навіть немає заборони на імпорт російських нафтопродуктів
«Паливний» ворог знов на кордоні
2 березня, 16:33
Депутати змушені будуть привести розмір оплати праці на публічній службі і в приватній до одного рівня
Голова НАЗК пообіцяв сюрприз хитрим чиновникам, які ховають вкрадене у бітокоїни
7 березня, 20:37
Корупційні скандали в Україні свідчать про нетерпимість до самого явища корупції
Глава НАЗК пояснив, чим корисні корупційні скандали
10 березня, 08:55
Видурювали гроші у родичів загиблих воїнів: в Одесі викрито шахрайську схему
Видурювали гроші у родичів загиблих воїнів: в Одесі викрито шахрайську схему
10 березня, 14:14
На трасі Київ-Чоп сталася аварія: загинуло двоє осіб
На трасі Київ-Чоп сталася аварія: загинуло двоє осіб
19 березня, 13:58
Священник Московського патріархату на Закарпатті отримав підозру
Священник Московського патріархату на Закарпатті отримав підозру
16 березня, 12:09
Очільник уряду дав завдання створити робочу групу для оновлення стратегії реформування митниці
Реформа митниці: Шмигаль назвав кроки оновленої стратегії
17 березня, 22:46
Унаслідок атаки на Житомирщину зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури
Унаслідок атаки на Житомирщину зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури
22 березня, 08:47
Прикордонник «зливав» ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України: деталі
Прикордонник «зливав» ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України: деталі
28 березня, 16:19

Події в Україні

Великий наступ росіян виявився «пшиком»: розвідка прокоментувала наступальні операції РФ
Великий наступ росіян виявився «пшиком»: розвідка прокоментувала наступальні операції РФ
Данілов розповів, як представників УПЦ МП видворятимуть з Лаври
Данілов розповів, як представників УПЦ МП видворятимуть з Лаври
СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці (фото)
СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці (фото)
Ракетний обстріл Краматорська, масована атака «шахедів» на Харківщину: ситуація в регіонах
Ракетний обстріл Краматорська, масована атака «шахедів» на Харківщину: ситуація в регіонах
Обстріл Запоріжжя: рятувальники показали жахливі наслідки (фото)
Обстріл Запоріжжя: рятувальники показали жахливі наслідки (фото)
Московський патріархат знову блокує роботу комісії Мінкульту в Лаврі (фото, відео)
Московський патріархат знову блокує роботу комісії Мінкульту в Лаврі (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення
71K
Скандал у Лаврі: Національна спілка журналістів зробила заяву
20K
Перелік лікарських засобів, на які з 1 квітня потрібен рецепт: деталі
17K
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги
15K
«Зараз вдарю палицею». Московський патріархат відмовився покидати Лавру (оновлено)
15K
Загроза з космосу: надмасивна чорна діра направила свої струмені на Землю (фото)

Новини

Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
Сьогодні, 06:53
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
Сьогодні, 06:47
Призов у Росії: ISW оцінив, чи збільшить це міць армії окупантів
Сьогодні, 06:40
Українські військові показали, як ефектно нищать техніку окупантів на Донеччині (відео)
Сьогодні, 06:08
Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків
Сьогодні, 02:54
31 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту