СБУ викрила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці (фото)

Під час контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували два факти отримання хабарів

Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари

Служба безпеки України викрила начальницю Житомирської митниці на системній корупції. До незаконних оборудок причетне керівництво цієї установи, яке систематично «обкладало даниною» місцевих бізнесменів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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За даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. Посадовиця залучила до протиправної діяльності одного із начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників.

Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари.

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В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями.

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Під час контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували два факти отримання хабарів.

За результатами спецоперації начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера затримано «на гарячому» під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів.

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Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, раніше СБУ викрила корупційну схему на Одеській митниці.