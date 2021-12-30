Штраф 4 млн грн. Бельгієць намагався ввезти в Україну 4 тонни одягу під виглядом секонд-хенду

Вантажівка, якою з Бельгії в Україну везли брендовий одяг під виглядом секонд-хенду

Вантажівка, якою з Бельгії в Україну везли брендовий одяг під виглядом секонд-хенду

Незаконну діяльність припинили в пункті пропуску Ягодин, що на кордоні з Польщею

Керівник бельгійської некомерційної організації намагався незаконно ввезти в Україну майже 4 тонни нового брендового одягу під виглядом секонд-хенду. За це він отримав штраф в розмірі 4 млн гривень. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України

Незаконну діяльність припинили в пункті пропуску Ягодин, що на кордоні з Польщею. Нібито гуманітарний вантаж везли вантажівкою Renault.

Прикордонники отримали оперативну інформацію про спробу незаконного ввезення та разом із представниками Волинської митниці направили авто на поглиблений огляд.

Після відкриття вантажівки стало зрозуміло, що її вміст не відповідає заявленому в документах. З кузова вивантажили приблизно 4 тони нового одягу. Видавали його за дитячий «секонд-хенд».

Водночас, згідно з товарно-супровідними документами від некомерційної організації Wereld Missie Hulp, на адресу Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку медицини» везли «вживані одяг, взуття, ходилиці, іграшки, візки, ковдри» загальною вагою 16 603 кг та вартістю 4150 євро (128 тисяч грн).

Під час повного прикордонно-митного огляду виявили 665 блуз та курток, 85 пар взуття, 4 499 жилеток, сорочок і рукавиць, 633 кепок, бейсболок, 1 800 парасольок, 125 ременів.

Товари загальною вагою 3 750 кілограмів були без ознак використання і з етикетками виробника. Експертна вартість товару становить 4 068 405 гривень.

Справу розглядав Любомльський районний суд Волинської області. На судове засідання іноземець не з’явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи.

Суд постановив визнати винним керівника бельгійської некомерційної організації у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.

На бельгійця наклали штраф у розмірі 4 млн 680 тисяч гривень з конфіскацією товару в дохід держави. Крім того, на користь Волинської митниці з чоловіка стягнуть витрати у розмірі 5 631 грн та на користь держави 454 грн судового збору.