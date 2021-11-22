Шуфутинський їде до Києва. Прикордонники обіцяють «палкий» прийом

Російський співак після відвідин окупованого Криму зібрався до столиці України

Державна прикордонна служба України володіє інформацією про незаконні відвідини російським співаком Михайлом Шуфутинським окупованого Росією Криму та діятиме згідно з нормами законодавства у випадку його спроби в’їзду до вільної України. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише «Українська правда».

Як свідчить інформація на сайті concert.ua, 8 березня в київському Палаці спорту анонсовано концерт Шуфутинського під назвою «За милих Дам, або 30 років потому». Квитки на концерт Шуфутинського доступні в діапазоні від 590 до майже 6 тис. грн.

«Щодня Державна прикордонна служба продовжує роботу стосовно осіб, які незаконно відвідували тимчасово окуповані території. Інформацію ми збираємо як із відкритих джерел, так і всіма наявними способами.Якщо говорити про українців, то це адміністративна відповідальність, а щодо іноземців – це ще й заборона в’їзду до України», – сказав Демченко.

Речник ДПСУ додав, що щодо даної особи у відкритих джерелах достатньо інформації про його незаконні відвідини тимчасово окупованої Росією території.

Нагадаємо, російський артист Михайло Шуфутинський, який неодноразово відвідував окупований Крим, має намір виступити в Києві. Шуфутинського внесено в базу «Миротворець». Українці почали активно залишати гнівні коментарі під постом Concert.ua у Facebook, де розміщено анонс. Тож сервіс обмежив доступ до коментарів і в Instagram вчинив так само.

Раніше Юлія Мендель привітала себе з 35-річчям піснею Шуфутинського.

Варто зазначити, що Шуфутинський ще у 2017 році потрапив до бази «Миротворця».