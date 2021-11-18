Коли Україна поверне Крим? Американське видання сформулювало умови

Американський оглядач зробив невтішний для росіян прогноз

Україна поверне контроль над Кримським півостровом внаслідок нищівної військової поразки Москви. Таку думку висловив у своїй статті для журналу Nation американський оглядач Анатолій Лівен.

«Анексувавши Крим, російське керівництво уже не може його віддати, якщо не зазнає нищівної поразки у війні», – вважає, зокрема, Лівен.

Автор матеріалу також підкреслив, що російські збройні сили мають величезну перевагу над українськими, тому у разі перемоги Росії в обмеженій війні в Україні Москва зможе захопити значну частину українських територій.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов пообіцяв, що Крим рано чи пізно повернеться до складу України. «Вони там не лише роблять перепис населення, вони там проводять вибори до Державної Думи, які не визнаємо не лише ми, а й цивілізований світ. Тут складно ще щось коментувати, але ще раз наголошую: Крим — це територія нашої країни і рано чи пізно ми її заберемо до себе додому», – заявив Данілов.

Також нагадаємо, що поточна ситуація із нарощуванням Росією військових потужностей поблизу України, на думку речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, нагадує початок 2014 року, коли Росія готувалася захоплювати Крим.

Тим часом Комітет Генасамблеї ООН схвалив проєкт посиленої резолюції щодо Криму.

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