Вибори президента Болгарії: лідирує Радев, який називав Крим російським

Румен Радев перемагає на президентських виборах у Болгарії

Радев отримав 65,8% (63 990 голосів)

Чинний президент Болгарії Румен Радев за даними екзитполів лідирує у другому турі президентських виборів, що пройшов в країні у неділю, 21 листопада. Про це повідомляє B TV Новините.

Як свідчать екзитполи, Радев отримав 65,8% (63 990 голосів). На другому місці Анастас Герджиков від партії Громадяни за європейський розвиток Болгарії, який набрав 31,4% (33 190 голосів).

Явка у другому турі президентських виборів у Болгарії склала 30,3%.

Раніше Румен Радєв у ході дебатів заявив, що окупований РФ Крим «зараз російський». Також він назвав санкції проти Росії неефективними.

Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев на дебатах назвав окупований Крим російською територією та заявив про неефективність санкцій проти Росії.

Пізніше президент Болгарії Румен Радєв у відповідь на запитання журналістів повторно прокоментував свою позицію щодо Криму – анексія – порушення, але півострів на даний момент – «російський».

Нагадаємо, на загальних виборах у Болгарії новостворена антикорупційна партія може перемогти владну партію ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова.

У п'ятницю, 19 листопада, до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Болгарії у Києві Костадіна Коджабашева у зв'язку з висловлюваннями президента Болгарії Румена Радева.

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