Шуфутинський зібрався із концертом до Києва та обурив мережу
Артист неодноразово відвідував окупований Крим, тож його майбутній візит розгнівав українців
Російський артист Михайло Шуфутинський, який неодноразово відвідував окупований Крим, має намір виступити в Києві. Його концерт «За милих дам, або 30 років потому» заплановано на 8 березня 2022 року в Палаці спорту.
Квитки вартують недешево. Найбільш незручні місця коштують від 590 гривень, а найкращі – майже 6 тисяч гривень.
Шуфутинського внесено в базу «Миротворець». Українці почали активно залишати гнівні коментарі під постом Concert.ua у Facebook, де розміщено анонс. Тож сервіс обмежив доступ до коментарів, і в Instagram вчинив так само.
При цьому фоловери продовжили висловлювати свою думку про майбутню подію, але вже під іншими постами.
«Чому це ви сховали коментарі під постом про Шуфутинського? Все одно його концерту в Україні не буде», «Сам факт того, що ви обмежили можливість залишати коментарі під постом про «майбутні» концерти Шуфутинського в Києві, свідчить про те, що ви усвідомлюєте цинічність своїх дій на запрошення російського співака, який незаконно гастролював в окупованому Криму», – пишуть користувачі соцмереж.
Раніше Юлія Мендель привітала себе з 35-річчям піснею Шуфутинського.
Варто зазначити, що Шуфутинський ще у 2017 році потрапив до бази «Миротворця».