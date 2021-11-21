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    Шуфутинський зібрався із концертом до Києва та обурив мережу

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    Шуфутинський хоче виступити у Києві 8 березня - Шуфутинський зібрався із концертом до Києва та обурив мережу
    Шуфутинський хоче виступити у Києві 8 березня
    фото з відкритих джерел

    Артист неодноразово відвідував окупований Крим, тож його майбутній візит розгнівав українців

    Російський артист Михайло Шуфутинський, який неодноразово відвідував окупований Крим, має намір виступити в Києві. Його концерт «За милих дам, або 30 років потому» заплановано на 8 березня 2022 року в Палаці спорту.

    Квитки вартують недешево. Найбільш незручні місця коштують від 590 гривень, а найкращі – майже 6 тисяч гривень.

    Шуфутинського внесено в базу «Миротворець». Українці почали активно залишати гнівні коментарі під постом Concert.ua у Facebook, де розміщено анонс. Тож сервіс обмежив доступ до коментарів, і в Instagram вчинив так само.

    Шуфутинського внесено в базу «Миротворець»
    Шуфутинського внесено в базу «Миротворець»

    При цьому фоловери продовжили висловлювати свою думку про майбутню подію, але вже під іншими постами.

    «Чому це ви сховали коментарі під постом про Шуфутинського? Все одно його концерту в Україні не буде», «Сам факт того, що ви обмежили можливість залишати коментарі під постом про «майбутні» концерти Шуфутинського в Києві, свідчить про те, що ви усвідомлюєте цинічність своїх дій на запрошення російського співака, який незаконно гастролював в окупованому Криму», – пишуть користувачі соцмереж.

    Раніше Юлія Мендель привітала себе з 35-річчям піснею Шуфутинського.

    Варто зазначити, що Шуфутинський ще у 2017 році потрапив до бази «Миротворця».

    Теги: Крим українці Facebook артист Instagram концерт
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    Шуфутинський зібрався із концертом до Києва та обурив мережу