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    Юлія Мендель привітала себе з 35-річчям піснею Шуфутинського

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    3 вересня Юлії Мендель виповнилося 35 років - Юлія Мендель привітала себе з 35-річчям піснею Шуфутинського
    3 вересня Юлії Мендель виповнилося 35 років
    Фото з відкритих джерел

    Колишня речниця Зеленського опублікувала відверте фото у свій день народження

    Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель привітала себе з днем народження у соцмережі. 3 вересня їй виповнилося 35 років.

    «Я календар переверну і знову 3 вересня», – написала Мендель у Facebook російською, процитувавши пісню шансоньє Михайла Шуфутинського.

    До свого посту Мендель прикріпила відверте фото і додала: «Хто хоче робити, – робить. Переможців не судять!».

    Варто зазначити, що Шуфутинський ще у 2017 році потрапив до бази «Миротворця».

    Також повідомлялося, що Мендель організовує платний тренінг: навчатиме уму-розуму бізнесменів.

    Раніше Мендель написала про «перший дзвоник» Зеленського та розсмішила соцмережі.

    Нещодавно соцмережі вибухнули через чергову провокацію Мендель.

    Згодом Мендель знайшла виправдання своєму скандальному вислову про «банани – майдани».

    Раніше в українців викликало обурення ставлення Юлії Мендель до подій на Майдані, яке вона висловила у власній книзі.

    Як відомо, нещодавно вона написала книгу «Кожен із нас президент». Примірник вона надіслала чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову. У своїй книзі Юлія Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».

    Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.

    Читайте також: У мережі висміяли провокативну фотосесію Мендель (фото).
    Теги: свята музика Юлія Мендель
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    Юлія Мендель привітала себе з 35-річчям піснею Шуфутинського