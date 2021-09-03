Юлія Мендель привітала себе з 35-річчям піснею Шуфутинського
Колишня речниця Зеленського опублікувала відверте фото у свій день народження
Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель привітала себе з днем народження у соцмережі. 3 вересня їй виповнилося 35 років.
«Я календар переверну і знову 3 вересня», – написала Мендель у Facebook російською, процитувавши пісню шансоньє Михайла Шуфутинського.
До свого посту Мендель прикріпила відверте фото і додала: «Хто хоче робити, – робить. Переможців не судять!».
Варто зазначити, що Шуфутинський ще у 2017 році потрапив до бази «Миротворця».
Також повідомлялося, що Мендель організовує платний тренінг: навчатиме уму-розуму бізнесменів.
Раніше Мендель написала про «перший дзвоник» Зеленського та розсмішила соцмережі.
Нещодавно соцмережі вибухнули через чергову провокацію Мендель.
Згодом Мендель знайшла виправдання своєму скандальному вислову про «банани – майдани».
Раніше в українців викликало обурення ставлення Юлії Мендель до подій на Майдані, яке вона висловила у власній книзі.
Як відомо, нещодавно вона написала книгу «Кожен із нас президент». Примірник вона надіслала чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову. У своїй книзі Юлія Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».
Додамо, що Мендель назвала основну причину своєї відставки. Вона повідомила, що через підвищені навантаження на посаді в неї погіршилося здоров’я.