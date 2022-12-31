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Сідає на 10 років. Харків'янин разом із донькою-росіянкою виготовляли Z-листівки

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Сідає на 10 років. Харків'янин разом із донькою-росіянкою виготовляли Z-листівки
Під час винесення вироку обвинувачений просив суд врахувати, що все життя працював на благо Харкова, в якому народився та фактично всіх зрадив
фото: СБУ

Пропагандистський матеріал розповсюджували волонтери серед окупантів на території Луганської області

Артдиректор телевізійного каналу «Тоніс-Центр» із Харкова отримав 10 років позбавлення волі за колабораційну діяльність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок Дзержинського районного суду Харкова від 28 грудня.

У середині квітня обвинувачений разом із своєю донькою, яка мешкає у Москві, виготовляли листівки із зображенням символіки латинської літери «Z», що використовується збройними силами РФ та іншими військовими, збройними формуваннями, залученими до ведення агресивної війни проти України.

Зокрема, чоловік передавав доньці макети листівок через Telegram, а та вже їх роздруковувала і через волонтерів поширювала на Луганщині для підняття бойового духу окупантів. За словами обвинуваченого, лише за один день було надруковано тисячу екземплярів. На пропагандистські листівки було нанесено російський прапор із лозунгами «Работайте братья! Победа за нами! Мы на своей земле!».

У суді обвинувачений наголосив: не очікував, що до кінця свого життєвого шляху опиниться в такій ситуації. Додав, що жалкує та розкаюється у скоєному. Просив суд врахувати, що все життя працював на благо Харкова, в якому народився та фактично всіх зрадив.

До набрання вироку законної сили чоловік залишитиметься під вартою у Харківському слідчому ізоляторі.

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Теги: окупанти пропаганда війна вирок колабораціонізм #stoprussia

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