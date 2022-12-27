Хвалив Путіна. Рецидівіст, у якого за плечима вісім «ходок», отримав смішне покарання
Обвинувачений, який не вилазить із тюрми з 90-х років, став колаборантом
Ленінський районний суд Полтави визнав винним у колабораційній діяльності (частина 1 статті 111-1 Кримінального кодексу) чоловіка, який має за плечима вісім судимостей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 20 грудня.
За матеріалами справи, 12 жовтня обвинувачений вживав алкогольні напої у кафе. Під час спілкування з відвідувачами публічно заперечив збройну агресію з боку Російської Федерації проти України. Зокрема, він заявив: з повагою ставиться до президента Росії Володимира Путіна і вважає його ефективним керівником.
Також раніше судимий висловив думку, що в Україні буде порядок, якщо Росія переможе у цій війні. Обвинувачений направив до заяву про визнання винуватості і наполіг на розгляді справи у спрощеному режимі, без його участі. Суд з цим погодився і виніс покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги на 10 років.
Варто наголосити, що обвинувачений отримав перший вирок у 1993 році за крадіжку і грабіж – чотири роки тюрми. З того часу він вісім разів «відмотав термін» у в’язниці за різні злочини. Востаннє це було у 2020 році за вчинення повторної крадіжки.
Як відомо, санкція частини 1 статті 111-1 Кримінального кодексу, за якою судили рецидивіста, передбачає покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від десяти до п’ятнадцяти років. Натомість у Верховній Раді 23 грудня зареєстровано законопроєкт №8301, який пропонує жорсткіше покарання – штраф 17-34 тис. грн штрафу або громадські роботи до двохсот годин.
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