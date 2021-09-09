Силовики у Запоріжжі викрили незаконне масове виробництво пива та сидру

ДФС у Запоріжжі вилучила 100 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю

Співробітники головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області спільно з працівниками СБУ та обласними податківцями викрили підпільний цех із виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Як повідомляє пресслужба ДФС, правоохоронці викрили посадових осіб одного із товариства, які організували у місті Запоріжжя підпільний цех з незаконного виготовлення сидру, з використанням обладнання для його масового виробництва.

«Виготовлення сидру здійснювалося шляхом змішування різноманітних концентрованих ароматизаторів та барвників з водою і спиртом, та насиченням рідини вуглекислим газом», – йдеться у повідомленні.

Надалі цей сидр збувався на території Запорізької області та за її межами.

«За результатами санкціонованих обшуків у м. Запоріжжя місця зберігання, офісних та виробничих приміщень, виявлено та вилучено обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, ємності для рідини, механічна установка для розливу сидру, порожні металеві кеги, алкогольні напої сидр та пиво загальним об’ємом, близько 100 тис. літрів. Загальна вартість вилучених фальсифікованих напоїв становить понад 3 млн гривень», – зазначили фіскали.

Досудове розслідування триває.