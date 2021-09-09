На Харківщині лабораторія вносила дані фальшивих ПЛР-тестів до «Дії»

Фальшиві ПЛР-тести коштують не менше, ніж справжні

Щомісяця зловмисники видавали близько тисячі довідок, а вартість однієї становила 800 гривень

У Харківській області працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками турагентства організували схему підробки результатів ПЛР-тестів на Covid-19 із внесенням фальсифікованих даних у додаток «Дій вдома». Нелегальний «бізнес» приносив зловмисникам до 1 млн гривен щомісяца, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, туроператор пропонував придбати підроблений Covid-тест громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, щоб не дотримуватись вимог встановленого строку самоізоляції.

Щомісяця зловмисники видавали близько тисячі довідок, а вартість однієї становила 800 гривень.

«Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та за 10 адресами приватних лабораторій, в ході яких вилучили:

сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів,

підроблені печатки;

офіційну документацію;

комп’ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Зазначимо, що окрім фальшивих ПЛР-тестів, ділки почали продвати фейкові «ковідні паспорти», і це стосується не лише України, а всього світу.

У МОЗ раніше повідомляли, що медпрацівникам та іншим особам, які спробують сфальсифікувати Covid-сертифікат чи свідоцтво про вакцинацію, загрожує кримінальна відповідальність.

Зокрема, як сказали у Кіберполіції, за підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до трьох років обмеження волі, а за повторне правопорушення або груповий злочин – є ризик сісти на п'ять років у в’язницю. За використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до двох років за ґратами.

Внесення неправдивої інформації в електронну систему МОЗ медикам коштуватиме від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт. Якщо ж в систему втрутився хтось, хто за законом не має до неї доступу, йому загрожує до п'яти років обмеження волі чи до трьох років у в'язниці.

Восени МОЗ планує запустити паперову версію цифрового сертифіката вакцинації. Такий документ стане у пригоді громадянами, які не можуть скористатися документом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом. На паперових сертифікатах буде QR-код, за допомогою якого можна перевірити їхню справжність.

До слова, у серпні журналісти показали, як у Києві продають «липові» сертифікати про вакцинацію.

Зазначимо, що в Україні хочуть карати за фальшиві довідки про щеплення.

Рада нацбезпеки та оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу.