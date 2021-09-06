ДФС викрила міжнародне онлайн-казино, яким управляли з України

Основним видом діяльності підприємства є організація та адміністрування онлайн-казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор

Державна фіскальна служба заявила про викриття міжнародного онлайн казино з щорічним обігом $ 30 млн. Як повідомляє пресслужба ДФС, наразі у справі допитується понад 60 осіб.

Співробітники фіскальної служби встановлено, що на території Києва в одному із офісних приміщень, одночасно працювало понад 60 осіб, як громадян України, так і громадян інших держав, легальність перебування яких на території держави наразі встановлюється. Основним видом діяльності підприємства є організація та адміністрування он-лайн казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.

«За оперативними даними неоподаткований обсяг такого бізнесу за минулий рік склав понад 30 мільйонів доларів США. Схема введення-виведення коштів під час гри була побудована із використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й крипто- валюти», – пише ДФС.

Фіскали повідомили, що на території України фігуранти зареєстрували одну юридичну особу та низку фізичних осіб – підприємців, які «використовувались для прикриття противоправної діяльності, не відображали фактичний обсяг грошових коштів від такої діяльності та не сплачували відповідні податки».

«В ході проведення заходів, встановлено невідповідність у податковій звітності, щодо оформлених осіб та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах», – йдеться у повідомленні.

За результатами обшуку було вилучено не обліковану готівку, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та юридичних осіб зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо. Досудове розслідування триває.

До слова, наприкінці серпня уряд призначив керівника фіскальної служби. Анатолій Александров призначений на посаду тимчасово.

Раніше Кабінет міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.