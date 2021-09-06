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    Фейковий колл-центр із Запоріжжя видурив у довірливих українців мільйони гривень

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    Клієнтські бази даних зловмисники скуповували в DarkNet - Фейковий колл-центр із Запоріжжя видурив у довірливих українців мільйони гривень
    Клієнтські бази даних зловмисники скуповували в DarkNet
    Фото: Нацполіція

    Фігурантам загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до 12 років з конфіскацією майна

    Українські полісмени припинили діяльність шахрайського кол-центру з місячним обігом в три мільйони гривень. Викрили аферистів оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно із детективами слідчого управління обласної поліції. Про це повідомляє пресслужба МВС.

    За даними слідства, організував діяльність центру 32-річний житель Запоріжжя. Його працівники – 15 осіб – у віці від 28-ми до 49-ти років, представляючись співробітниками виконавчої служби, державного казначейства або банківських установ, отримували персональні дані фізичних осіб про банківські картки та рахунки – реквізити та CVV-код. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також користувалися програмою заміни телефонного номера, щоб замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували в DarkNet.

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    Фейковий колл-центр із Запоріжжя видурив у довірливих українців мільйони гривень
    Фейковий колл-центр із Запоріжжя видурив у довірливих українців мільйони гривень

    Отримані шахрайським шляхом кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили в криптовалюту, яку надалі конвертували в готівку на території України.

    За результатами проведення санкціонованих обшуків були вилучені чорнові записи, 55 мобільних телефонів, понад 100 сім-карт операторів мобільного зв'язку та банківські картки.

    Вирішується питання про затримання організатора та його спільників і повідомлення їм про підозру в шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК).

    Фігурантам загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до 12 років з конфіскацією майна.

    Сьогодні стало відомо, що ДФС викрила міжнародне онлайн-казино, яким управляли з України.

    Також нагадаємо, що «Приватбанк» продасть колекторам 90 тисяч кредитів. Банк продасть кредити, класифіковані як безнадійні.

    Теги: Запоріжжя МВС шахрайство гроші Харківщина онлайн-казино darknet
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    Фейковий колл-центр із Запоріжжя видурив у довірливих українців мільйони гривень