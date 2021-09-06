Фейковий колл-центр із Запоріжжя видурив у довірливих українців мільйони гривень

Фігурантам загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до 12 років з конфіскацією майна

Українські полісмени припинили діяльність шахрайського кол-центру з місячним обігом в три мільйони гривень. Викрили аферистів оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно із детективами слідчого управління обласної поліції. Про це повідомляє пресслужба МВС.

За даними слідства, організував діяльність центру 32-річний житель Запоріжжя. Його працівники – 15 осіб – у віці від 28-ми до 49-ти років, представляючись співробітниками виконавчої служби, державного казначейства або банківських установ, отримували персональні дані фізичних осіб про банківські картки та рахунки – реквізити та CVV-код. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією. Також користувалися програмою заміни телефонного номера, щоб замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували в DarkNet.

Отримані шахрайським шляхом кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили в криптовалюту, яку надалі конвертували в готівку на території України.

За результатами проведення санкціонованих обшуків були вилучені чорнові записи, 55 мобільних телефонів, понад 100 сім-карт операторів мобільного зв'язку та банківські картки.

Вирішується питання про затримання організатора та його спільників і повідомлення їм про підозру в шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК).

Фігурантам загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до 12 років з конфіскацією майна.

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