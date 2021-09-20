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    Силовики затримали бойовика, який штурмував будівлю СБУ в Луганську

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    У 2014 році затриманий брав участь у штурмі будівлі управління СБУ у Луганській області - Силовики затримали бойовика, який штурмував будівлю СБУ в Луганську
    У 2014 році затриманий брав участь у штурмі будівлі управління СБУ у Луганській області
    фото: СБУ

    Бойовику загрожує до восьми років в'язниці

    Контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика незаконного збройного угруповання «ЛНР», повідомляє пресслужба СБУ 20 вересня.

    За даними відомства, у 2014 році затриманий брав участь у штурмі будівлі управління СБУ у Луганській області.

    «Мешканець Станиці Луганської у квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань. Разом з іншими бойовиками він зламував двері службових приміщень управління. За завданням ватажків зловмисник шукав документи, брав участь у розграбуванні та знищенні техніки, а також інших матеріальних цінностей, що були в будівлі СБУ», – йдеться в повідомленні.

    Після штурму, заявляють у СБУ, підозрюваний перевіряв документи, речі та автомобілі людей, які перетинали міст через Сіверський Донець біля Станиці Луганської.

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    Силовики затримали бойовика, який штурмував будівлю СБУ в Луганську
    Силовики затримали бойовика, який штурмував будівлю СБУ в Луганську
    Силовики затримали бойовика, який штурмував будівлю СБУ в Луганську
    Силовики затримали бойовика, який штурмував будівлю СБУ в Луганську

    «Через конфлікт з іншими бойовиками та ватажками угруповання, він повернувся на підконтрольну українській владі територію та переховувався від українських правоохоронців у різних населених пунктах Луганщини. Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання і затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине», – повідомляє відомство.

    Чоловікові повідомили про підозру в участі в незаконному збройному формуванні. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

    Наразі триває досудове розслідування.

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    Теги: бойовики на Донбасі СБУ Луганщина ЛНР напад розслідування Луганськ
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    Силовики затримали бойовика, який штурмував будівлю СБУ в Луганську