  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Росії заявили, що 150 тис. жителів ОРДЛО дистанційно проголосували на виборах до Держдуми - У Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми
    У Росії заявили, що 150 тис. жителів ОРДЛО дистанційно проголосували на виборах до Держдуми
    Фото: donetsk.kp.ru

    Жителі окупованого Донбасу могли «проголосувати» на 15 виборчих дільницях у Ростовській області

    Більше 150 тис. жителів тимчасово окупованих територій Донбасу з російськими паспортами проголосували на виборах до Держдуми РФ. Про це заявив голова російської комісії РПЛ із міжнародної співпраці в галузі прав людини Кирило Вишинський, повідомляє російське агентство ТАСС.

    Вишинський зазначив, що 150 тис. – це кількість жителів ОРДЛО, які проголосували на виборах до Держдуми дистанційно.

    Також він додав, що жителі окупованого Донбасу могли проголосувати на 15 виборчих дільницях у Ростовській області. За його словами, для цього організували майже 1,4 тис. рейсів – приблизно 800 із «ДНР» і 600 із «ЛНР».

    Нагадаємо, Кирила Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.

    28 серпня Київський апеляційний суд ухвалив рішення відпустити з-під варти Вишинського. Його зобов'язали з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі. Вишинський повернувся до Росії і став виконавчим директором пропагандистського медіахолдингу «Росія Сегодня».

    Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

    Зокрема, за інформацією телеканалу «Дождь», такі паспорти отримали люди, які прибули кількома автобусами з ОРДЛО в селище Матвіїв Курган.

    Росія ухвалила постанову, щоб жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають паспорти країни-окупанта, дозволили голосувати на цих виборах, навіть у режимі онлайн.

    У відповідь МЗС України висловило протест та осуд через зухвалі дії держави-агресорки. Київ вимагає розширити санкції проти Москви.

    Нагадаємо, Володимир Путін, який перебуває на самоізоляції, 17 вересня вперше в житті проголосував дистанційно на виборах до Держдуми.

    Згодом у Кремлі вигадали пояснення конфузу, в який втрапив Путін.

    Читайте також:
    Теги: Росія ДНР вибори ЛНР ОРДЛО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми