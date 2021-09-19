У Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми

У Росії заявили, що 150 тис. жителів ОРДЛО дистанційно проголосували на виборах до Держдуми

Жителі окупованого Донбасу могли «проголосувати» на 15 виборчих дільницях у Ростовській області

Більше 150 тис. жителів тимчасово окупованих територій Донбасу з російськими паспортами проголосували на виборах до Держдуми РФ. Про це заявив голова російської комісії РПЛ із міжнародної співпраці в галузі прав людини Кирило Вишинський, повідомляє російське агентство ТАСС.

Вишинський зазначив, що 150 тис. – це кількість жителів ОРДЛО, які проголосували на виборах до Держдуми дистанційно.

Також він додав, що жителі окупованого Донбасу могли проголосувати на 15 виборчих дільницях у Ростовській області. За його словами, для цього організували майже 1,4 тис. рейсів – приблизно 800 із «ДНР» і 600 із «ЛНР».

Нагадаємо, Кирила Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.

28 серпня Київський апеляційний суд ухвалив рішення відпустити з-під варти Вишинського. Його зобов'язали з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі. Вишинський повернувся до Росії і став виконавчим директором пропагандистського медіахолдингу «Росія Сегодня».

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Зокрема, за інформацією телеканалу «Дождь», такі паспорти отримали люди, які прибули кількома автобусами з ОРДЛО в селище Матвіїв Курган.

Росія ухвалила постанову, щоб жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають паспорти країни-окупанта, дозволили голосувати на цих виборах, навіть у режимі онлайн.

У відповідь МЗС України висловило протест та осуд через зухвалі дії держави-агресорки. Київ вимагає розширити санкції проти Москви.

Нагадаємо, Володимир Путін, який перебуває на самоізоляції, 17 вересня вперше в житті проголосував дистанційно на виборах до Держдуми.

Згодом у Кремлі вигадали пояснення конфузу, в який втрапив Путін.

Читайте також: