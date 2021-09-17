За версією слідства, затриманий є учасником групи інтернет-агітаторів, які поширювали російську пропаганду в Україні

СБУ затримала проросійського пропагандиста, який більше року переховувався від слідства за заклики до поділу України

Служба безпеки України затримала у Борисполі проросійського пропагандиста. За версією слідства, він є учасником групи інтернет-агітаторів, які поширювали російську пропаганду в Україні. Злочинну діяльність чоловіка викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри він втік і переховувався від слідства, повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що увесь цей час зловмисник продовжував підривну інформаційну діяльність на YouTube та через новостворені телеграм-канали.

Зловмисник агітував за порушення державних кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах, що знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій РФ відверто антиукраїнського спрямування.

«Чоловік входив до складу групи інтернет-агентів, яких минулого року викрила СБУ. Наразі всім трьом учасникам групи: організатору ‒ мешканцю Луганська, адміністратору YouTube-каналу та редактору проросійського інтернет-ресурсу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України», – заявили в СБУ.

Під час обшуків за місцями мешкання зловмисників правоохоронці вилучили:

сценарії антидержавних інформаційних кампаній та звіти про їх проведення;

гроші, надані спонсорами з РФ;

носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності та заборонену літературу;

«пам’ятні відзнаки» Московського вищого військового командного училища.

Наразі затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.

Зазначимо, напередодні стало відомо, що «армія ботів» на замовлення Росії намагалася зірвати кампанію з вакцинації в Україні.

Раніше СБУ встановила, що 15 тисяч ботів критикували «Кримську платформу».