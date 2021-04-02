Силовики затримали у Дніпрі бойовика «Війська Донського»

Пособник окупантів раніше контролював роботу блокпосту, організовував перевірку документів, а також займався затриманням людей

Учасники незаконного збройного формування повідомлено про підозру в створенні терористичної групи

У Дніпрі правоохоронці затримали учасника незаконних збройних формувань Росії. Його підозрюють в створенні терористичної групи.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Чоловік з травня по червень 2014 року перебував у складі так званого Великого Війська Донського.

За інформацією слідства, підозрюваний з іншими бойовиками знаходився на блокпостах на автомобільній дорозі між населеними пунктами Слов'яносербськ і Трьохізбенка в Луганській області по обидва боки автомобільного моста через річку Сіверський Донець.

Він контролював роботу блокпосту, організовував перевірку документів, а також займався затриманням людей. Він також розподіляв обов'язки на блокпосту серед інших бойовиків.

Після виїзду з ОРДЛО підозрюваний працевлаштувався керівником одного з вагоноремонтних підприємств на території України.

До слова, на Одещині засудили місцевого мешканця за незаконне переправлення людей через кордон.