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    Силовики затримали у Дніпрі бойовика «Війська Донського»

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    Пособник окупантів раніше контролював роботу блокпосту, організовував перевірку документів, а також займався затриманням людей - Силовики затримали у Дніпрі бойовика «Війська Донського»

    Пособник окупантів раніше контролював роботу блокпосту, організовував перевірку документів, а також займався затриманням людей

    Учасники незаконного збройного формування повідомлено про підозру в створенні терористичної групи

    У Дніпрі правоохоронці затримали учасника незаконних збройних формувань Росії. Його підозрюють в створенні терористичної групи.

    Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    Чоловік з травня по червень 2014 року перебував у складі так званого Великого Війська Донського.

    За інформацією слідства, підозрюваний з іншими бойовиками знаходився на блокпостах на автомобільній дорозі між населеними пунктами Слов'яносербськ і Трьохізбенка в Луганській області по обидва боки автомобільного моста через річку Сіверський Донець.

    Він контролював роботу блокпосту, організовував перевірку документів, а також займався затриманням людей. Він також розподіляв обов'язки на блокпосту серед інших бойовиків.

    Після виїзду з ОРДЛО підозрюваний працевлаштувався керівником одного з вагоноремонтних підприємств на території України.

    До слова, на Одещині засудили місцевого мешканця за незаконне переправлення людей через кордон.

    Теги: бойовики на Донбасі Офіс Генерального прокурора Дніпро арешт ОРДЛО
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