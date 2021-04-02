Кулеба назвав російську ескалацію наймасштабнішою за останні роки

На думку Дмитра Кулеби, своїми діями РФ завела ситуацію у глухий кут, вихід з якого лише один: дипломатія

«Яку б дезінформацію не поширювала Росія, Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання», заявив глава МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Відповідну заяву Кулеби у зв’язку із системним загостренням Росією безпекової ситуації оприлюднено на сайті МЗС.

«Україна та партнери нашої держави констатують системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню. Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки», – заявив очільник МЗС.

На його думку, своїми діями Російська Федерація завела ситуацію у глухий кут, вихід з якого лише один: дипломатія.

«Москва має припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою відданість політико-дипломатичному врегулюванню та режиму припинення вогню», – додав Кулеба.

За словами глави МЗС, Україна разом з Німеччиною та Францією як посередниками у «нормандському форматі» роблять все можливе, аби спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу. Інші наші партнери, зокрема США, Канада, Велика Британія, НАТО, також виступають за продовження Росією переговорів.

«Яку б дезінформацію не поширювала Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання, адже мир та життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави», – резюмував міністр закордонних справ України.

Раніше Кулеба закликав ОБСЄ пильно стежити за діями РФ.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.