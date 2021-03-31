7 років позбавлення волі: на Одещині засудили місцевого мешканця за незаконне переправлення людей через кордон

За свої послуги засуджений нібито отримував 500 доларів за одну переправлену людину

Правоохоронці затримали підозрюваного, коли він намагався перевести чоловіка через кордон

Мешканця Великомихайлівської ОТГ, що на Одещині, засудили до 7 років позбавлення волі за незаконне переправлення людей через державний кордон України. Про таке повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За версією слідства, у квітні 2020 року 30-річний чоловік організував пішохідний канал незаконного переправлення громадян до Республіки Молдова. В умовах пандемії та закритих кордонів чоловік домовився перевести до Молдови «клієнта» в обхід пунктів пропуску.

Правоохоронці затримали підозрюваного, коли він намагався перевести чоловіка через кордон.

За свої послуги засуджений нібито отримував 500 доларів за одну переправлену людину.

Великомихайлівський районний суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та засудив його до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тим часом, оперативники міграційної поліції Закарпатської області спільно з поліцейськими Хустського районного управління викрили групу осіб, які переправляли нелегалів через держкордон України до країн Європейського союзу.