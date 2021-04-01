Зеленський відреагував на стягування російських військ: Ми готові до провокацій

Президент прокоментував ескалацію на Донбасі та нарощування присутності російських військ біля українських кордонів

Президент Володимир Зеленський хоче повернутися до умов, коли припинення вогню на Донбасі діяло найбільш ефективно та вважає військові навчання російських військ вздовж українського кордону тиском. Водночас він заявляє, що Україна готова до провокацій ворога.

«Питання війни та миру на сьогодні я розділив би на два пункти. Насамперед – про Донбас. Так, ескалація помітна з початку року. 20 загиблих і 57 поранених – тільки за перші місяці. Другий пункт – нарощування присутності російських військ на кордоні з Україною. Гра м’язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас – тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності… Ми завжди готові до будь-яких провокацій», – заявив Зеленський.

Окрім того, він відзначив, що частиною відстоювання незалежності України та просування миру є і санкції проти народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.

«Санкції проти Віктора Медведчука, наша голосна та тверда позиція щодо незалежності України та просування до миру й беззаперечна підтримка з боку західних партнерів дратують ворога, що вторгся на Донбас і окупував Крим. Це зрозуміло. Як зрозуміло й те, що ми хотіли б повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше – як з 27 липня 2020 року, коли впродовж місяців у нас було в десятки разів менше поранених і загиблих», – зазначив президент.

За його словами, Україна наразі намагається якнайшвидше домовитися про перемир'я на Донбасі.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони сьогодні повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Сьогодні російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.