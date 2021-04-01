Бойовики на Донеччині поранили з гранатомета ще одного військового

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення

Сьогодні, 1 квітня, на Донбасі отримав поранення ще один український військовослужбовець. Бійця поранили в результаті обстрілу позицій поблизу Новотошківського.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування «Північ» у Facebook.

Окупанти вчергове порушили перемир'я, застосувавши проти українських військових гранатомети. Підрозділи Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

«В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу», – заявили в угрупуванні.

Українська сторона Спільного центру контролю та координації проінформувала про подію місію ОБСЄ в Україні.

Зазначимо, сьогодні біля Шумів російські бойовики поранили українського військового.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони сьогодні повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Сьогодні російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.