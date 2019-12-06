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    Кримінал

    Силовики затримали у Харкові російського «авторитета»

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    Міндію Гальського затримали в Харкові - Силовики затримали у Харкові російського «авторитета»
    Міндію Гальського затримали в Харкові

    Кримінальний «авторитет» мав намір відновити свій вплив в Україні

    Харківські силовики затримали прибулого з Росії «злодія в законі» на прізвисько Міндія Гальський. В Україну він приїхав, щоб відновити свій вплив. Про це в п'ятницю, 6 грудня, повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Міндія Гальський прибув до Харкова з РФ і планував зустрітися з кримінальними елементами, щоб відновити свій вплив і визначитися з напрямками майбутньої «діяльності». Однак поліцейські, встановивши його місцеперебування, затримали «злодія», тим самим перешкодили його планам», - йдеться в повідомленні.

    Після всіх процедур, представники міграційної служби будуть звертатися до суду про примусове його витурення за межі України із забороною в'їзду.

    Правоохоронці повідомляють, що в 2013 році в Санкт-Петербурзі за згодою братів Буліскерія (Іка і Ліван Гальські) Міндія отримав статус «злодія в законі». Крім того, він в кримінальному середовищі є так званим «хрещеним батьком» «злодія в законі» відомого як Тенґо Гальський (Пітерський). 

    Тенґо був затриманий 14 листопада на трасі Київ-Чоп у Рівненській області. Він прямував зі Львова до столиці, щоб обговорити питання щодо сфер його впливу на території країни.

    Харків Росія поліція злочинець
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