На подружжя пенсіонерів під Києвом вчинила розбійний напад банда іноземців, серед яких член ІДІЛ (фото)



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Правоохоронці затримали розбійників Фото: Нацполіція

Поліція затримала розбійників-іноземців

Поліція Київщини затримала чотирьох іноземців, підозрюваних у жорстокому розбійному нападі на подружжя пенсіонерів в селі Андріівка Макарівського району.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронцям вдалося вийти на слід нападників.

За словами очільника поліції столичної області Андрія Нєбитова, затримано чотирьох іноземців на території п’яти регіонів України. Один зі злодіїв розшукувався Інтерполом за участь у терористичній організації ІДІЛ і засуджений до 12 років позбавлення волі.

Громадяни Киргизстану та Таджикистану, віком 26 та 32-х років, затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Допомагали поліцейським Київщини у затриманні групи зловмисників колеги з Житомирщини, Миколаївщини, Одещини та Чернігівщини.

Під час проведення обшуків за місцем проживання нападників поліцейські вилучили речові докази, зброю та вибухові пристрої.

За фактом розбійного нападу триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Про затримання іноземців повідомлено Міністерство закордонних справ України та відповідні посольства.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Міру запобіжного заходу для них обере суд.

Нагадаємо, 21 листопада невідомі особи в селі Андріівка напали на подружжя. Вони жорстоко побили пенсіонерів, забрали 600 гривень, прикраси і втекли у невідомому напрямку. Від отриманих тяжких травм 69-річний потерпілий помер у лікарні.