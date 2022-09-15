Сімейка зрадників. Українець передавав сину-окупанту та невістці дані про ЗСУ

Обвинувачений пояснив, що інформацію про дислокації українських військових, просила його невістка, яка мешкає в окупованому Мелітополі

Жовтневий районний суд Запоріжжя визнав винним місцевого пенсіонера у державній зраді і призначив 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 5 вересня.

За матеріалами справи у квітні 2022 року обвинувачений зібрав та зафіксував інформацію про військову техніку та бійців Збройних сил України, котрі дислокувалися на території ВАТ «Вільнянський завод імені Шевченка». Потім її передав особі, яка входить до окупаційної військової адміністрації РФ у Мелітополі Запорізької області.

У суді пенсіонер повністю визнав вину. Зізнався, що до злочину підштовхнула невістка, яка мешкає в окупованому росіянами Мелітополі. Натомість у неї обвинувачений намагався дізнатися новини про свого сина, який служить у російській армії з вересня 2021 року. Додав, що той тривалий час не виходив на зв'язок. Як з'ясувалося згодом, його було поранено.

Крім цього, обвинувачений зазначив, що дружина сина неодноразово телефонувала і пропонувала йому надавати інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, важкої техніки. Спочатку він відмовлявся. Однак після розмови із сином, який просив допомогти невістці, погодився.

Суд дійшов висновків, що покарання у вигляді 15 років тюрми буде необхідним і достатнім для виправлення особи та попередження нових злочинів. Також Феміда врахувала підвищену суспільну небезпечність вчинення злочину в умовах воєнного стану.

Згідно з вироком, суд конфіскував майно обвинуваченого: мисливську рушницю, ноутбук і три мобільних телефона.

До набрання вироку законної сили мешканець Запорізької області перебуватиме під вартою.

Як відомо, в Україні триває 204-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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