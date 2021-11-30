Скандальна ДТП у Львові: суд виправдав нардепа Юрченка

Згідно з рішенням суду, тест на наркотики проводився з чисельними порушеннями

Суд не знайшов вини народного депутата Олександра Юрченка в ДТП, яка сталася влітку в центрі Львова. Зокрема, суд визнав недійсним тест, який виявив у нардепа наркотичне сп'яніння. Про це свідчить копія постанови Галицького райсуду Львова, яку Юрченко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з рішенням суду, тест на наркотики проводився з чисельними порушеннями, крім того самого тесту немає в переліку тестів, дозволених для такої перевірки. Тож, результат аналізу суд визнав недійсним, а в матеріалах справи не знайшов жодних доказів вини нардепа.

Врешті-решт, суд дійшов висновку, що в діях Юрченка немає складу адміністративного правопорушення, і справу закрив.

Депутат назвав це рішення справедливістю, за яку "варто боротися".

«Сьогодні я отримав повне рішення суду, в якому зазначається про відсутність в моїх діях ознак адміністративного правопорушення (а саме перебування під станом наркотичного сп‘яніння, керуючи автомобілем)… На своєму власному прикладі я показав, як недосконало, а інколи нахабно, працює система, і звичайні люди стають її жертвами», – заявив нардеп.

За його словами, «якщо таке сталося, значить комусь це було вигідно. Але справедливість є і за неї варто боротися».

Нардеп також розповів, що патрульні поліцейські намагалися його спровокувати та підставити. Як доказ він опублікував відеозапис з нагрудної камери одного з правоохоронців.

На ньому чітко чутно, як патрульні сперечаються, чи варто затримувати Юрченка. Крім того, вони розмірковують над тим, як було б «ох…єнно» оформити ДТП на народного депутата.

Нагадаємо, 8 липня на площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко (колишній член фракції «Слуга народу») за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім начебто побив його водія та забрав смартфон потерпілого. Повідомлялося, що тест Олександра Юрченка показав наявність MDMA, відомого як «екстазі».