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    Медики підтвердили, що нардеп Юрченко був під наркотиками під час ДТП у Львові

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    У Львові нардеп Олександр Юрченко під наркотиками скоїв ДТП і напав на потерпілого водія - Медики підтвердили, що нардеп Юрченко був під наркотиками під час ДТП у Львові
    У Львові нардеп Олександр Юрченко під наркотиками скоїв ДТП і напав на потерпілого водія
    Фото: Varta 1

    Олександр Юрченко відмовився підписати протокол про адміністративне правопорушення

    Оприлюднено протокол патрульної поліції, оформлений на народного депутата Олександра Юрченка, та висновки медогляду, що підтверджують факт його кермування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння під час ДТП у Львові.

    Фото результату експрестесту на наявність наркотиків у сечі Юрченка опублікував у Facebook народний депутат Гео Лерос.

    Фото: Geo Leros / Facebook
    Фото: Geo Leros / Facebook

    А вранці 9 липня він оприлюднив протокол, який патрульні інспектори оформили на водія-порушника, та висновок медиків, який підтвердив стан наркотичного сп’яніння Олександра Юрченка на момент ДТП 8 липня.

    Для збільшення натисніть на зображення. Фото: Geo Leros / Facebook

    Для збільшення натисніть на зображення. Фото: Geo Leros / Facebook

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    Зазначається, що Олександр Юрченко відмовився підписати протокол про адміністративне правопорушення. У патрульній поліції не коментують результати перевірки на стан наркотичного сп’яніння учасників цієї ДТП.

    Нагадаємо, 8 липня на площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко (колишній член фракції «Слуга народу») за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім побив його водія та забрав смартфон потерпілого. Повідомлялося, що тест Олександра Юрченка показав наявність MDMA, відомого як «екстазі».

    Олександр Юрченко – народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». 14 вересня 2020 року Юрченка виключили зі фракції «Слуга народу» у Раді.

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    Теги: ДТП депутат Львів наркотики автомобіль Гео Лерос Олександр Юрченко
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    Медики підтвердили, що нардеп Юрченко був під наркотиками під час ДТП у Львові