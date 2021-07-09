Медики підтвердили, що нардеп Юрченко був під наркотиками під час ДТП у Львові

Медики підтвердили, що нардеп Юрченко був під наркотиками під час ДТП у Львовідокумент
Олександр Юрченко відмовився підписати протокол про адміністративне правопорушення
Оприлюднено протокол патрульної поліції, оформлений на народного депутата Олександра Юрченка, та висновки медогляду, що підтверджують факт його кермування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння під час ДТП у Львові.
Фото результату експрестесту на наявність наркотиків у сечі Юрченка опублікував у Facebook народний депутат Гео Лерос.
А вранці 9 липня він оприлюднив протокол, який патрульні інспектори оформили на водія-порушника, та висновок медиків, який підтвердив стан наркотичного сп’яніння Олександра Юрченка на момент ДТП 8 липня.
Зазначається, що Олександр Юрченко відмовився підписати протокол про адміністративне правопорушення. У патрульній поліції не коментують результати перевірки на стан наркотичного сп’яніння учасників цієї ДТП.
Нагадаємо, 8 липня на площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко (колишній член фракції «Слуга народу») за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім побив його водія та забрав смартфон потерпілого. Повідомлялося, що тест Олександра Юрченка показав наявність MDMA, відомого як «екстазі».
Олександр Юрченко – народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». 14 вересня 2020 року Юрченка виключили зі фракції «Слуга народу» у Раді.