Медики підтвердили, що нардеп Юрченко був під наркотиками під час ДТП у Львові

У Львові нардеп Олександр Юрченко під наркотиками скоїв ДТП і напав на потерпілого водія

Олександр Юрченко відмовився підписати протокол про адміністративне правопорушення

Оприлюднено протокол патрульної поліції, оформлений на народного депутата Олександра Юрченка, та висновки медогляду, що підтверджують факт його кермування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння під час ДТП у Львові.

Фото результату експрестесту на наявність наркотиків у сечі Юрченка опублікував у Facebook народний депутат Гео Лерос.

Фото: Geo Leros / Facebook

А вранці 9 липня він оприлюднив протокол, який патрульні інспектори оформили на водія-порушника, та висновок медиків, який підтвердив стан наркотичного сп’яніння Олександра Юрченка на момент ДТП 8 липня.

Для збільшення натисніть на зображення. Фото: Geo Leros / Facebook

Зазначається, що Олександр Юрченко відмовився підписати протокол про адміністративне правопорушення. У патрульній поліції не коментують результати перевірки на стан наркотичного сп’яніння учасників цієї ДТП.

Нагадаємо, 8 липня на площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко (колишній член фракції «Слуга народу») за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім побив його водія та забрав смартфон потерпілого. Повідомлялося, що тест Олександра Юрченка показав наявність MDMA, відомого як «екстазі».

Олександр Юрченко – народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». 14 вересня 2020 року Юрченка виключили зі фракції «Слуга народу» у Раді.

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