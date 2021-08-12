За два роки Ради кожен п’ятий «слуга народу» став фігурантом гучного скандалу

Серед основних причин скандалів: проросійські заяви, неетична поведінка, а також звинувачення в корупції

Два роки роботи Верховної Ради IX скликання охарактеризувалися значною кількістю публічних скандалів, пов’язаних із народними депутатами «Слуги народу». Аналіз відкритих джерел показує, що фігурантом гучного скандалу став кожен п’ятий депутат монобільшості – всього 53 народні депутати. Про це йдеться у дослідження «Комітету виборців України».

Серед основних причин скандалів: проросійські заяви депутатів «Слуги народу», неетична поведінка, зокрема, й під час планерних засідань Ради, а також звинувачення в корупції.

Серед лідерів за кількістю публічних скандалів – Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Євген Шевченко, Максим Бужанський, Давид Арахамія.

«Це безпрецедентна кількість публічних скандалів як для однієї фракції. Попри обіцянки В. Зеленського прощатися зі скандальними депутатами, більшість з них досі є членами фракції. Деякі політики спромоглися потрапити відразу в декілька гучних скандалів за два роки роботи в парламенті. Серед можливих причин такої ситуації – формування виборчого списку на парламентських виборах не на основі професійних якостей кандидатів, а завдяки особистим симпатіям. В результаті в парламент потрапили десятки осіб, які ніколи раніше не займалися політикою і не розуміють основ публічної комунікації», – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Він зазначив, що велика кількість скандалів не лише знижує довіру громадян до дій влади, але й загалом негативно позначається на ставленні до парламенту.

Нижче наведено основних фігурантів скандальних ситуацій за перші два роки роботи Верховної Ради.

Давид Арахамія неодноразово відзначався одіозними заявами та коментарями (щодо ядерної зброї, розмови В. Зеленського із Джозефом Байденом на підвищених тонах, можливості надання води в Криму і т.д.). Олександр Корнієнко разом із Д. Арахамією потрапив у сексистський скандал через висловлювання про колегу з партії. Микола Тищенко потрапив відразу в декілька публічних скандалів (зокрема, щодо роботи його ресторану «Велюр» під час локдауну, порушення карантинних норм на дні народженні дружини, одіозною поведінкою під час виборів народного депутата на Івано-Франківщині). Євген Шевченко здійснив публічний візит до білоруського диктатора А. Лукашенка, відомий одіозними заявами щодо російсько-української війни. Єлизавета Богуцька назвала відомого українського соціолога Євгена Головаху «дєдушкою» і «якимось Євгеном Івановичем з позаминулого століття». Назвала коронавірус аферою, а світову паніку через хворобу – «коронабесием». Євген Брагар запропонував одній з глядачок телеканалу продати собаку, щоб заплатити за комуналку. Потрапив у скандал із патрульними: його запідозрили у водінні під наркотиками. Олександр Юрченко депутата звинуватили в спробі отримання хабаря за внесення пропозицій до законопроекту. Максим Бужанський обізвав журналістку «тупою вівцею», відомий своїми провокативними заявами щодо російсько-української війни та ставленням до історичних подій. Василь Вірастюк поскаржився, що на Прикарпатті замало символіки із «Великим будівництвом» Юлія Грішина назвала Верховну Раду «Верховним совєтом» Оксана Дмитрієва була помічена журналістами у стінах Верховної Ради у наддорогому вбранні. Гео Лерос побився у Верховній Раді із депутатом Бужанським. Олександр Дубінський потрапив під санкції США через втручання в президентські вибори, пояснив наявність дорогих автомобілів в його сім’ї фразою «мама любит скорость», звинувачував депутатів «Слуги Народу» в отриманні «чорної зарплати». Роман Іванісов як стало відомо, народний депутат мав судимість за групове зґвалтування. Юрій Камельчук потрапив у скандал через неправильне паркування під Радою. Відомий своїми атиковідними заявами. Данило Гетьманцев потрапив у скандал через звинувачення в лобізмі інтересів представників грального бізнесу. Валерій Колюх під час засідання ВР бронював готель у Домінікані. Ольга Василевська-Смаглюк назвала коронавірус маркетинговим ходом. Богдан Торохтій за інформацією журналістів депутат звернувся до міського голови Києва із проханням надати в користування 8 квартир для своїх помічників. Маргарита Шол Олександр Гайду Павло Халімон за інформацією журналістів депутати незаконно відвідали один з ресторанів Києва під час локдауну. Олег Арсенюк влаштував бійку в одному з ресторанів Черкас. Юрій Корявченков депутата звинуватили в спробі лобізму бізнес-інтересів у Кривому Розі. Микола Галушко звинуватив партію у торгівлі місцями у списках на місцевих виборах. Мар’яна Безугла потрапила у скандал через занижену вартість квартири в Києві, яку вказала в декларації. Анна Колісник під час виступу у Раді головнокомандувача ЗСУ у листуванні написала, що «потрібно валити із цієї країни». Андрій Стріхарський влаштував бійку в одному з ресторанів. Олена Криворучкіна потрапила у секс-скандал через інтимну переписку під час засідання Ради. Ірина Верещук у 2019 р. заявила, що Україну не чекають в НАТО, тому варто переглянути підхід до відносин з Альянсом. Анна Скороход заявила про тиск керівництва партії на неї та її родину нібито через її голосування всупереч загальній позиції партії. Антон Поляков заявив, що був виключений із складу фракції через те, що розкритикував рішення політсили в своєму Telegram-каналі. Олександр Куницький журналісти звинуватили депутата в лобізмі та рекламуванні свого бізнесу у парламенті. Сергій Литвиненко скандал через кнопкодавство . Олена Копанчук скандал через кнопкодавство. Андрій Одарченко під час відпочинку виник конфлікт між нардепом та іншим чоловіком, внаслідок якого депутата вдарили по обличчю. Анатолій Остапенко вів непристойну переписку зі знайомим під час засідання Верховної Ради. Євгеній Петруняк депутата помітили за переглядом у залі Верховної Ради провокаційних медіафайлів. Микита Потураєв з трибуни Ради запропонував «розстріляти ОПЗЖ», що спровокувало бійку. Михайло Радуцький журналісти опублікували фото нецензурної переписки депутата щодо призначення міністра охорони здоров’я. Олег Семінський вдарив чоловіка в Чернігові, пошкодив його автомобіль. Володимир Тимофійчук на початку роботи оскандалився заявою про те, що до політики він займався фермерством в «Коломойському районі». Щодо політичної програми зазначив, що він нічого не обіцяв і не обіцяє. Олександр Качура у народного депутата виник публічний конфлікт із міським головою Сум, в ході якого між політиками відбулася сварка. Так, міський голова облив водою депутата, яку Качура приніс із собою, щоб продемонструвати якість води в місті. Олег Воронько Остап Шипайло Олександр Трухін Степан Чернявський Павло Павліш депутати-мільйонери, які орендують житло в Києві за бюджетні кошти Андрій Герус у листопаді 2019 року в депутата стався конфлікт із Олегом Ляшком, в результаті якого політики побилися прямо в аеропорту. Руслан Стефанчук потрапив у скандал через те, що знімав квартиру у тещі за бюджетні кошти. Галина Третьякова потрапила у скандал через фразу про «дітей низької якості» щодо ситуації із безробітними. Богдан Яременко став фігурантом «секс-скандалу» у Верховній Раді. В’ячеслав Медяник Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження після оприлюднення в ЗМІ листування нардепа В’ячеслава Медяника, де той обіцяє «вирішити питання» з прокуратурою.

Нагадаємо, напередодні у медіа з’явилася інформація про те, що спікера Ради не пустили на лінію фронту через те, що Офіс президента розпочав кампанію проти спікера і керує нею особисто Андрій Єрмак.

Натомість у «Слузі народу» відповіли на чутки про відставку Разумкова.

До слова, за останніми даними соціологів, якби вибори відбувалися найближчої неділі, прохідний бар’єр подолали б «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Опозиційна платформа – За життя», та «Сила і честь».