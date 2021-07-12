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    Нардеп Юрченко уперше розповів свою версію ДТП у Львові

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    Юрченко: &laquo;Поліція мені зазначала, що в тесті знайдено екстезі, а я в житті не приймав ніяких наркотиків&raquo; - Нардеп Юрченко уперше розповів свою версію ДТП у Львові
    Юрченко: «Поліція мені зазначала, що в тесті знайдено екстезі, а я в житті не приймав ніяких наркотиків»
    Фото: з відкритих джерел

    Нардеп твердить – водій пошкодженого авто погрожував йому та навіть вдарив дівчину, яка з ним була

    Нардеп Олександр Юрченко уперше вийшов до журналістів після аварії у Львові. Тоді його запідозрили у кермуванні під наркотиками. Нині справа передана до суду. Він запевняє, що результати тесту на наркотики підробили на замовлення другого учасника аварії. Про це розповіли в ефірі «ТСН.Ранок».

    «Два дні країна з мене робить наркомана», обурюється Юрченко.

    Нардеп твердить водій пошкодженого авто погрожував йому та навіть вдарив дівчину, яка з ним була. Відеодокази обіцяє надати пізніше. Додає - потерпіла написала заяву до поліції. Скаржитися до поліції збирається і сам водій легковика місцевий бізнесмен Всеволодод Боровець. На відео з камер спостереження він у світлій футболці. Дівчину, твердить, не бив. Натомість у побитті звинувачує самого депутата. А кадри, оприлюднені в соцмережах, називає доказом. Юрченко на них у темній футболці.

    Після бійки на місце приїхала поліція. Нардепа Юрченка запідозрили у вживанні наркотиків і повезли на освідування.

    «Поліція мені зазначала, що в тесті знайдено екстезі, а я в житті не приймав ніяких наркотиків», переконує народний обранець.

    Нагадаємо, 8 липня на площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко (колишній член фракції «Слуга народу») за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім побив його водія та забрав смартфон потерпілого. Повідомлялося, що тест Олександра Юрченка показав наявність MDMA, відомого як «екстазі».

    Юрченко ж на підтвердження своєї невинуватості демонструє два негативні результати тесту на наркотики. Здавав їх, щоправда, не у четвер, коли сталася ДТП, а вже у суботу, 10 липня.

    Раніше, комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не має «інструментів» покарання для позафракційного народного депутата Олександра Юрченка.

    Теги: ДТП депутат Львів водій наркотики поліція Олександр Юрченко
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    Нардеп Юрченко уперше розповів свою версію ДТП у Львові