Слідчі України завели понад тисячу кримінальних справ проти окупантів

Найбільше кримінальних проваджень відкрили за порушення законів та звичаїв війни та зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України

Слідчі Національної поліції відкрили понад 1100 кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних російськими військовими у період з 24 лютого до 8 березня. Про це повідомляється на сайті відомства у вівторок, 8 березня.

«З 24 лютого по 8 березня слідчі Національної поліції України відкрили 1135 кримінальних проваджень за фактами скоєння на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Найбільше кримінальних проваджень відкрили за порушення законів та звичаїв війни (730), посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (356), диверсії (32), терористичний акт (8).

Ще по чотири кримінальні провадження відкрили за статтями державна зрада; планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни та одне – за фактом порушення правил повітряних польотів.

Найбільше кримінальних проваджень відкрито у Чернігівській області – 181, Херсонській – 141, Київській – 138, Харківській – 136, Донецькій – 130. А також у Сумській (87), Житомирській (68), Луганській (43), Миколаївській (41), Одеській (23), Черкаській (20), Дніпропетровській (20) областях та Києві (53).

За 13 днів війни затримано 121 особу. Всім повідомили про підозру. 81 підозрюваний заарештований.

До слова, Луганська обласна прокуратура зареєстровала кримінальне провадження за фактами обстрілів окупантами цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури Луганщини («Порушення законів та звичаїв війни», ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Як повідомляв «Главком», офіс генерального прокурора України повідомив підозру російському генералу, який віддав наказ бомбити Харків.