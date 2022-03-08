Україна повідомила підозру російському генералу, який віддав наказ бомбити Харків

В Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Офіс генерального прокурора України повідомив підозру російському генералу, який віддав наказ бомбити Харків. Про це написала у Facebook генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Це той самий генерал, який віддав наказ бомбити мирний Харків і область, та сама тварина, яка розпорядилась використовувати авіабомби «ФАБ-500». Ця субстанція з якимись органами всередині народилася тут у нас, в Харківській області. Воно в дитячий садок ходило, пам’ятає, напевно, друзів по двору, діти яких цілком могли загинути від виконання його наказу», – заявила генпрокурорка.

«ФАБ-500» – це ваш вирок і ваше друге ім’я, товариш генерал, народжений в Харківській області», – додала Венедіктова.

Крім цього, сьогодні в ефірі українського ТБ міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто продовжують обстрілювати російські окупанти. Обстріли почалися о 5:30 8 березня.

Нагадаємо, що 7 березня у Харкові спіймали генерала, який віддавав злочинні накази бомбити місто.

Відомо, що це генерал-майор, командувач 6 Ленінградської Червонозмінної армії ВВСЭ Олег Маковецький. Він народився в 1966 році в місті Чугуїв Харківської області.