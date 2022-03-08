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    Прокуратура взялася за російських загарбників, які зруйнували будинки та газопроводи на Луганщині

    Житловий будинок у Старобільську після вторгнення Росії на територію України. - Прокуратура взялася за російських загарбників, які зруйнували будинки та газопроводи на Луганщині
    Житловий будинок у Старобільську після вторгнення Росії на територію України.
    фото з відкритих джерел

    Кримінальне провадження відкрито за фактами порушення законів та звичаїв війни

    Луганська обласна прокуратура зареєстровала кримінальне провадження за фактами обстрілів окупантами цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури Луганщини («Порушення законів та звичаїв війни», ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це повідомляє офіс генпрокурора.

    За даними досудового розслідування, ввечері 6 березня внаслідок обстрілу з невстановленої зброї міста Попасна та смт Комишуваха Сєвєродонецького району Луганської області ворожими військами пошкоджено газопровід, територію Попаснянського вагонного депо, залізничного вокзалу та ліцею. Ушкоджень також зазнали багатоквартирні житлові будинки, штрафмайданчик одного з відділів поліції. Вщент зруйновано ряд приватних будинків через пряме попадання снарядів. Внаслідок обстрілу 75-річний мешканець Попасної отримав осколкове поранення.

    Крім того, ввечері 5 березня ворожі війська з невстановленої зброї відкрили вогонь у бік міст Гірське та Золоте Луганської області. Під час обстрілу значних пошкоджень зазнали житлові будівлі, господарчі споруди та гаражі.

    Крім того, пошкоджено освітні заклади та об’єкти інфраструктури міст. У Гірському зазнав шкоди газопровід, у Золотому – високовольтна лінія електромережі, внаслідок чого містяни залишилися без світла.

    Дії окупантів становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

    Як повідомляв «Главком», офіс генерального прокурора України повідомив підозру російському генералу, який віддав наказ бомбити Харків.

    Теги: Луганщина війна #stoprussia
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    Прокуратура взялася за російських загарбників, які зруйнували будинки та газопроводи на Луганщині