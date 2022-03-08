Київ укріплюється та готується до оборони – Кличко (відео)

У Києві працює гуманітарний штаб та налагоджена логістика

Київ продовжує укріплюватися і готуватися до оборони міста. При цьому всі підприємства критичної інфаструктури, життєзабезпечення столиці працюють. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні.

«Працюють більшість продовольчих магазинів, аптек. Сьогодні «Київ цифровий» оновив карту аптек, в яких можна придбати інсулін. Лікарні і пологові будинки теж працюють і приймають усіх пацієнтів, кому необхідна допомога», – повідомив Кличко.

Мер додав, що системно працює гуманітарний штаб, який створило місто. Налагоджена логістика.

«Ми отримуємо допомогу – і від українського бізнесу, іноземного, гуманітарну. Від небайдужих людей. Розподіляємо її, створюємо також резерви всього необхідного», – резюмував очільник столиці.

Як повідомлялося, під Києвом, поблизу селища Білогородка, бійці полку «Азов» знищили російських загарбників та їхню техніку.

За даними Генштабу ЗСУ, найближчим часом очікується активізація авіаційних ударів із боку окупантів.