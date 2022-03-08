Пільги, субсидії, соцвиплати. Уряд пояснив, як будуть здійснюватися виплати

Усі виплати жителям України нараховуватимуться вчасно

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як нараховуватимуться соціальні виплати, пільги та субсидії мешканцям України.

Допомога малозабезпеченим сім'ям надаватиметься без необхідності звертатися до органів соцзахисту.

«Уряд ухвалив рішення, що допомога малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, дітям з тяжкими захворюваннями, виплати внутрішньо переміщеним особам будуть продовжені без необхідності звертатися до органів соцзахисту», – сказав Шмигаль.

Також змінився порядок нарахування пільг та субсидій, тепер «Ощадбанк» займатиметься нарахуванням виплат, якщо місцеві органи соцзахисту не виконуватимуть своїх функцій.

«Другий важливий напрям: пільги та субсидії. Уряд змінив порядок їх нарахування. У разі, якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, всі виплати будуть здійснені безпосередньо Міністерством соціальної політики через «Ощадбанк», навіть якщо в отримувачів відкриті рахунки в інших банках», – повідомив прем'єр.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам, які втратили роботу через війну, в межах програми «єПідтримка».

Напередодні президент Володимир Зеленський звернувся до українських підприємців. Він закликав бізнес повернутися до роботи та продовжити виплати заробітних плат співробітникам.