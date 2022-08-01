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Слідство розглядає версію цілеспрямованого вбивства Вадатурського, – генпрокурор

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 21:05 glavcom.ua
Слідство розглядає версію цілеспрямованого вбивства Вадатурського, – генпрокурор
Внаслідок рашистської атаки загинув Герой України Олексій Вадатурський та його дружина
фото з відкритих джерел

Правоохоронці опитали 50 свідків 

Офіс генпрокурора не виключає, що загибель українського бізнесмена Олексія Вадатурського у Миколаєві від російського снаряду могла бути цілеспрямованим вбивством – такою є одна з версій слідства. Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону.

«Наразі дійсно одна із версій – це цілеспрямоване вбивство пана Вадатурського та його родини. Це одна з версій, яка зараз опрацьовується. Вже призначені декілька експертиз, були опитані понад 50 свідків», – зазначив Костін.

Якщо з’явиться нова інформація, генпрокурор обіцяв дуже швидко її оприлюднити, з умовами того, аби це не зашкодило подальшому розслідуванню.

Нагадаємо, під час масованих обстрілів Миколаєва цієї ночі загинув Герой України та відомий бізнесмен Олексій Вадатурський. Як повідомляють друзі родини, він категорично відмовився евакуюватися виїздити з рідного Миколаєва навіть на короткий час.

Згодом Кремль визнав, що смерть Героя України, відомого бізнесмена Олексія Вадатурського не була випадковою

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Теги: війна в Україні війна окупанти Генпрокурор росія

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Кримінал

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