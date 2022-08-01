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Вадатурський збирався на зернові переговори: подробиці загибелі Героя України

Мар’яна Мигаль
Вчора, 08:42 glavcom.ua
Вадатурський збирався на зернові переговори: подробиці загибелі Героя України
Бізнесмен планував поїздку до Туреччини
фото з відкритих джерел

Смерть Вадатурського могла бути не випадковою, а прицільною та запланованою

Бізнесмен та Герой України Олексій Вадатурський, який загинув унаслідок обстрілу росіянами його будинку в Миколаєві, збирався їхати до Туреччини, щоб обговорити експорт зерна із чорноморських портів в умовах війни. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в ефірі 24 каналу.

За її словами, смерть Вадатурського могла бути не випадковою, а прицільною та запланованою. «Я вважаю, що це спланована ліквідація, пов'язана з тією продовольчою кризою, яку Росія намагається зробити у світі. Наступного тижня Вадатурський збирався до Туреччини, ми розмовляли з ним», – зазначила Замазєєва.

Як повідомлялося, у ніч проти 31 липня Миколаїв піддався масованому обстрілу. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи нічні обстріли, повідомив про одну загиблу людину і двох поранених. Пізніше у мережі з’явилося відео зруйнованого будинку загиблого бізнесмена Вадатурського

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Теги: обстріл війна Андрій Вадатурський Миколаїв

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