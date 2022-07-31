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Російська пропаганда визнала: Героя України Вадатурського вбили навмисно

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 15:46 glavcom.ua
Російська пропаганда визнала: Героя України Вадатурського вбили навмисно
Внаслідок рашистської атаки загинув Герой України Олексій Вадатурський та його дружина
фото з відкритих джерел

Симоньян: «внаслідок ракетного удару ліквідовано олігарха»

Кремль визнав, що смерть Героя України, відомого бізнесмена Олексія Вадатурського не була випадковою. Відповідну інформацію у своєму Telegram-каналі опублікувала рашистська пропагандистка, головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян.

«Внаслідок ракетного удару по Миколаєву у своєму будинку ліквідовано українського олігарха Вадатурського (№15 українського списку Forbes), який був одним із «гаманців» Порошенка (п’ятого президента України, – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Пропагандистка наголошує, що статок Вадатурського, який володів аграрною компанією «Нібулон», оцінювався приблизно в пів мільярда доларів.

«Вадатурський, крім Порошенка, спонсорував і каральні батальйони. Свого часу потрапив до російських санкційних списків. Цього викреслюємо», – процитувала Симоньян допис.

Російська пропаганда визнала: Героя України Вадатурського вбили навмисно фото 1

Нагадаємо, під час масованих обстрілів Миколаєва цієї ночі загинув Герой України та відомий бізнесмен Олексій Вадатурський. Як повідомляють друзі родини, він категорично відмовився евакуюватися виїздити з рідного Миколаєва навіть на короткий час.

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Теги: росія окупанти війна вбивство Україна

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