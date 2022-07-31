Окупанти вбили людину-легенду. Чим запам’ятався Герой України Вадатурський

Відомий бізнесмен загинув під час обстрілів Миколаєва

Під час масованих обстрілів Миколаєва цієї ночі загинув Герой України та відомий бізнесмен Олексій Вадатурський. Як повідомляють друзі родини, він категорично відмовився евакуюватися виїздити з рідного Миколаєва навіть на короткий час.

За даними «Вікіпедії», Олексій Опанасович Вадатурський народився 8 вересня 1947 у селі Бендзари на Одещині. Він – генеральний директор сільськогосподарського підприємства «Нібулон», віце-президент Української зернової асоціації (з лютого 2005).

У 1971 році закінчив Одеський технологічний інститут ім. М. В. Ломоносова.

Свою трудову діяльність розпочав на Трикратському комбінаті хлібопродуктів головним енергетиком, потім працював головним інженером.

У 1980-1991 – начальник виробничого відділу, заступник начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів.

Із 1991 року – беззмінний генеральний директор агрохолдингу «Нібулон» з вирощування сільськогосподарських культур із застосуванням зарубіжних технологій і високопродуктивної імпортної техніки, розвитком племінного тваринництва та будівництва суден.

У 2012 році журнал «Фокус» зарахував бізнесмена до списку 20 найуспішніших аграріїв України, де він разом із сином-компаньйоном Андрієм Вадатурським посів дванадцяте місце (земельний банк – 80 000 га).

У рейтингу журналу «НВ» «топ-100 найбагатших українців», опублікованому у жовтні 2019 року, статки оцінено у $474 млн. (зменшення на 14 % порівняно із 2018 роком); це 14 місце рейтингу.

У червні 2020 року Forbes Україна помістив Вадатурського на 15 місце у рейтингу найбагатших українців, оцінивши його капітал в 450 млн доларів.

Син – народний депутат України VIII скликання Андрій Вадатурський.

Звання Герой України з врученням ордена Держави отримав за визначний особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу, організацію та забезпечення досягнення стабільно високих показників у виробництві сільськогосподарської продукції, розвиток соціальної сфери.

У мережі політики, бізнесмени, колеги та друзі висловлюють жаль із приводу загибелі Олексія Вадатурського.

«Окупанти вбили легенду, будівельника кораблів та просто людину з великої букви. Він був справжнім Героєм України, який навіть під час війни не покинув своє рідне місто і компанію! Яка ніколи не прогиналися під цей жорсткий і цинічний світ! Був для мене прикладом у бізнесовій філософії створення!», – написав Ігор Ліскі.

«Щирі співчуття колезі, товаришу, Андрію Вадатурському з приводу трагічної загибелі батька і матері в результаті сьогоднішнього артобстрілу Миколаєва. Президент Нібулону, Герой України Олексій Вадатурський був сильною, незламною особистістю. Вічна пам’ять!», – ідеться у дописі Андрія Немировського.

«Під час обстрілів у Миколаєві загинув Олексій Вадатурський. Герой України, лауреат премії Вільгельм Телля (і купи, підозрюю, інших). Людина, яка мріяла поновити пасажирське пароплавство Дніпром від Києва до Чорного моря. Людина, яка давала тисячі робочих місць і будувала квартири своїм працівникам. Один із найвпливовіших людей країни, очільник найбільшого холдингу півдня, надзвичайно чемний і простий у роботі. Навіть подумати не могла, що він досі лишався у місті. Спілкувалася з ним у часи моєї роботи в агро. Величезна втрата», – написала Дарина Анастасьєва.

«Особисто знав цього надзвичайного чоловіка понад 30 років. Непоправна втрата: добра, чуйна Людина, справжній Професіонал, Патріот України до останньої миті свого життя – він категорично відмитися евакуюватися виїздити з рідного Миколаєва навіть на короткий час! Щирі співчуття рідним та близьким!», – згадує Євген Мілованов.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи нічні обстріли, повідомив про одну загиблу людину і двох поранених.

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