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    Кримінал

    Смертельна стрілянина в Одесі: слідчі залишили докази на місці інциденту

    На місці стрілянини журналісти знайшли гільзу
    Слідчі та експерти, які працювали вчора на вулиці Новосельського в Одесі, де сталася кривава перестрілка, яка забрала три людські життя, забули вилучити ряд предметів, що мають ознаки речових доказів. Про це пише «Думська». «Йдеться, зокрема, про гільзу і саморобний патрон, випущений зі зброї Валентина Дорошенка. Їх виявили
    • Сьогодні, 12:18
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    Місце стрілянини в Одесі
    Фото: dumskaya.net
    Місце стрілянини в Одесі

    На місці стрілянини журналісти знайшли гільзу

    Слідчі та експерти, які працювали вчора на вулиці Новосельського в Одесі, де сталася кривава перестрілка, яка забрала три людські життя, забули вилучити ряд предметів, що мають ознаки речових доказів. Про це пише «Думська».

    «Йдеться, зокрема, про гільзу і саморобний патрон, випущений зі зброї Валентина Дорошенка. Їх виявили сьогодні (у суботу 20 січня – ред.) вранці журналісти телеканалу «Україна», - йдеться у повідомленні.

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    Смертельна стрілянина в Одесі: слідчі залишили докази на місці інциденту
    Смертельна стрілянина в Одесі: слідчі залишили докази на місці інциденту
    Смертельна стрілянина в Одесі: слідчі залишили докази на місці інциденту

    Нагадаємо, поліцейський, який дістав тяжке вогнепальне поранення під час затримання Валентина Дорошенка, що розпочав стрілянину в Одесі, помер у лікарні.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси сталася перестрілка.

    Чоловік, який поранив трьох поліцейських і був убитий їх колегами у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко. 

    57-річний чоловік називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну, Білорусь і Росію»), в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.

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