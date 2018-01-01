  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    Стрілянина в Одесі: поранений поліцейський помер у лікарні

    30 річний поліцейський, що знаходився в тяжкому стані, помер в лікарні
    Поліцейський, який дістав тяжке вогнепальне поранення під час затримання Валентина Дорошенка, що розпочав стрілянину в Одесі, загинув. Про це повідомив радник голови Національної поліції Одеської області Руслан Форостяк.  «30 річний поліцейський, що знаходився в тяжкому стані, помер в лікарні, Пригарін Сергій Володимирович
    • Сьогодні, 21:14
    • Розсилка
    У центрі Одеси сталася перестрілка
    Фото: Думская
    У центрі Одеси сталася перестрілка

    30 річний поліцейський, що знаходився в тяжкому стані, помер в лікарні

    Поліцейський, який дістав тяжке вогнепальне поранення під час затримання Валентина Дорошенка, що розпочав стрілянину в Одесі, загинув.

    Про це повідомив радник голови Національної поліції Одеської області Руслан Форостяк. 

    «30 річний поліцейський, що знаходився в тяжкому стані, помер в лікарні, Пригарін Сергій Володимирович загинув під час виконання свого обов'язку», — повідомив Форостяк.

    Глава Нацполіції в області Дмитро Головін зазначив, що поліцейський загинув через важке поранення легень.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси сталася перестрілка.

    Чоловік, який поранив трьох поліцейських і був убитий їх колегами у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко. 

    57-річний чоловік називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну, Білорусь і Росію»), в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.

    кримінал Одеса стрільба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ