Стрілянина в Одесі: поранений поліцейський помер у лікарні

30 річний поліцейський, що знаходився в тяжкому стані, помер в лікарні

Поліцейський, який дістав тяжке вогнепальне поранення під час затримання Валентина Дорошенка, що розпочав стрілянину в Одесі, загинув. Про це повідомив радник голови Національної поліції Одеської області Руслан Форостяк. «30 річний поліцейський, що знаходився в тяжкому стані, помер в лікарні, Пригарін Сергій Володимирович



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Фото: Думская У центрі Одеси сталася перестрілка

30 річний поліцейський, що знаходився в тяжкому стані, помер в лікарні

Поліцейський, який дістав тяжке вогнепальне поранення під час затримання Валентина Дорошенка, що розпочав стрілянину в Одесі, загинув.

Про це повідомив радник голови Національної поліції Одеської області Руслан Форостяк.

«30 річний поліцейський, що знаходився в тяжкому стані, помер в лікарні, Пригарін Сергій Володимирович загинув під час виконання свого обов'язку», — повідомив Форостяк.

Глава Нацполіції в області Дмитро Головін зазначив, що поліцейський загинув через важке поранення легень.

Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси сталася перестрілка.

Чоловік, який поранив трьох поліцейських і був убитий їх колегами у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко.

57-річний чоловік називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну, Білорусь і Росію»), в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.