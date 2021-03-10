Смертельний вибух у Бердянську. Поліція відкрила кримінальне провадження

Вибух стався у квартирі на сьомому поверсі будинку

У результаті вибуху у квартирі загинули дві людини

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерхівці в Бердянську.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Провадження відкрито за п.5 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 10 березня вранці в дев’ятиповерхівці по вулиці Волонтерів в місті Бердянськ пролунав вибух.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, керівництво обласного управління поліції та Бердянського РВП, спеціалісти вибухотехніки, працівники державної служби надзвичайних ситуацій, експерти-криміналісти.

Правоохоронці встановили, що у квартирі на сьомому поверсі стався вибух невідомого пристрою.

Внаслідок події на місці загинули мешканці квартири – два чоловіки 50 та 60 років. Жінка 1971 року народження з травмами у важкому стані госпіталізована до лікарні.