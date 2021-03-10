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    Смертельний вибух у Бердянську. Поліція відкрила кримінальне провадження

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    Вибух стався у квартирі на сьомому поверсі будинку - Смертельний вибух у Бердянську. Поліція відкрила кримінальне провадження
    Вибух стався у квартирі на сьомому поверсі будинку
    Фото: Про Бердянськ

    У результаті вибуху у квартирі загинули дві людини

    Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерхівці в Бердянську.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

    Провадження відкрито за п.5 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Встановлюють всі обставини події.

    Нагадаємо, 10 березня вранці в дев’ятиповерхівці по вулиці Волонтерів в місті Бердянськ пролунав вибух.

    На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, керівництво обласного управління поліції та Бердянського РВП, спеціалісти вибухотехніки, працівники державної служби надзвичайних ситуацій, експерти-криміналісти.

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    Смертельний вибух у Бердянську. Поліція відкрила кримінальне провадження
    Смертельний вибух у Бердянську. Поліція відкрила кримінальне провадження
    Смертельний вибух у Бердянську. Поліція відкрила кримінальне провадження
    Смертельний вибух у Бердянську. Поліція відкрила кримінальне провадження
    Смертельний вибух у Бердянську. Поліція відкрила кримінальне провадження

    Правоохоронці встановили, що у квартирі на сьомому поверсі стався вибух невідомого пристрою.

    Внаслідок події на місці загинули мешканці квартири – два чоловіки 50 та 60 років. Жінка 1971 року народження з травмами у важкому стані госпіталізована до лікарні.

    Теги: Національна поліція України вибух кримінал вбивство смерть Запорізька область
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