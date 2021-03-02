Зруйнований вибухом будинок на Позняках вже майже демонтували (відео)

Від пошкодженої минулого літа девʼятиповерхівки лишилось лише три поверхи, долю яких вирішать згодом

Тривають роботи з демонтажу девʼятиповерхового будинку в мікрорайоні Позняки, зруйнованого вибухом влітку минулого року. Як повідомляє телеканал «Київ», від споруди залишилися лише перші три поверхи.

Всі аварійні частини конструкції, які могли спричинити її подальший обвал, наразі демонтовано.

Зараз проводиться експертиза, яка визначить подальшу долю цих поверхів – їх мають або залишити для добудови, або демонтувати як і попередні.

Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п’яти загиблих.

Загалом у 40 квартирах, що були зруйновані вибухом, зареєстровано 125 мешканців.

У кінці червня 2020 року президент вручив сертифікати на перші 12 нових квартир. У середині серпня нові оселі були знайдені й для решти постраждалих мешканців. Помешкання підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількістю кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.

У грудні почався демонтаж зруйнованого будинку.