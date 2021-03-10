У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото)

У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці

Унаслідок вибуху постраждали двоє людей, їх забрали до лікарні

Унаслідок вибуху в дев'ятиповерховому будинку в Кропивницькому постраждали двоє людей, ще сімох осіб евакуювали.

Про це повідомляє ДСНС.

«9 березня о 19:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух невідомого походження, що стався в однокімнатній квартирі дев'ятиповерхівки по вул. Ю. Коваленка у м. Кропивницький. На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи», – йдеться в повідомленні.

На момент прибуття рятувальників спостерігалось займання на площі 30 м2.

За попередніми даними, унаслідок вибуху постраждали двоє людей, їх забрали до лікарні. Крім того, було евакуйовано сімох мешканців.

У ДСНС зазначили, що о 20:21 пожежно-рятувальні підрозділи локалізували займання на площі 30 м кв., о 20:40 пожежу було ліквідовано.

На місці продовжують працювати рятувальники.