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    У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото)

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    У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці - У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото)
    У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці
    Фото: ДСНС

    Унаслідок вибуху постраждали двоє людей, їх забрали до лікарні

    Унаслідок вибуху в дев'ятиповерховому будинку в Кропивницькому постраждали двоє людей, ще сімох осіб евакуювали.

    Про це повідомляє ДСНС.

    «9 березня о 19:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про вибух невідомого походження, що стався в однокімнатній квартирі дев'ятиповерхівки по вул. Ю. Коваленка у м. Кропивницький. На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи», – йдеться в повідомленні.

    На момент прибуття рятувальників спостерігалось займання на площі 30 м2.

    За попередніми даними, унаслідок вибуху постраждали двоє людей, їх забрали до лікарні. Крім того, було евакуйовано сімох мешканців.

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    У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото)
    У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото)
    У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото)
    У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото)
    У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото)
    У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото)
    У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото)
    У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото)
    У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото)
    Фото: ДСНС

    У ДСНС зазначили, що о 20:21 пожежно-рятувальні підрозділи локалізували займання на площі 30 м кв., о 20:40 пожежу було ліквідовано.

    На місці продовжують працювати рятувальники.

    Теги: вибух ДСНС Кропивницький рятувальники
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